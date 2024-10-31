Περισσότερα από 400 φερόμενα θύματα έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με την ομάδα των νομικών που ερευνούν την υπόθεση του αποθανόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση, ανέφερε σήμερα ο δικηγόρος Ντιν Άρμστρονγκ.

Ένα ντοκιμαντέρ του BBC αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο ότι ο Αλ Φαγέντ, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, κακοποίησε σεξουαλικά γυναίκες υπαλλήλους του στο πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου, τις υποχρέωνε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και απειλούσε ότι θα υποστούν τις συνέπειες αν προσπαθήσουν να τον καταγγείλουν.

«Η τεράστια κλίμακα της κακοποίησης που διέπραξε ο Αλ Φαγέντ, την οποία διευκόλυναν οι γύρω του, δυστυχώς συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο Άρμστρονγκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λονδίνο.

Ο Αλ Φαγέντ ανέκαθεν διέψευδε τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του πριν από τον θάνατό του.

Όταν του ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, το πολυκατάστημα Harrods παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters σε προηγούμενες ανακοινώσεις του για τις καταγγελίες αυτές, όπου ζητούσε συγγνώμη και ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για τις νυν και πρώην εργαζόμενες που διεκδικούν αποζημιώσεις.

Ένας άλλος δικηγόρος, ο Μπρους Ντράμοντ, είπε ότι οι περισσότερες από 400 καταγγελίες έγιναν από γυναίκες απ’ όλον τον κόσμο. Οι περισσότερες προήλθαν από τη Βρετανία, όπως υπήρχαν και καταγγελίες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Μαλαισία, την Ισπανία, τη Νότια Αφρική και άλλες χώρες.

«Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι κακοποίηση σε βιομηχανική κλίμακα», είπε ο Ντράμοντ σημειώνοντας ότι οι σεξουαλικές επιθέσεις γίνονταν «εντός των τειχών του Harrods» αλλά και άλλες τοποθεσίες που σχετίζονταν με την επιχειρηματική αυτοκρατορία του Αλ Φαγέντ, όπως σε κτίρια της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ, στο ξενοδοχείο Ritz του Παρισιού και στο κτήμα του στο Σάρεϊ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι η κόρη ενός πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βρετανία και η κόρη ενός γνωστού ποδοσφαιριστή, πρόσθεσε, χωρίς να τις κατονομάσει.

Το ντοκιμαντέρ του BBC υποστήριζε ότι το πολυκατάστημα Harrods δεν παρενέβη και βοήθησε να συγκαλυφθούν οι κατηγορίες, την εποχή που ανήκε στον Αλ Φαγέντ.

Οι δικηγόροι επέκριναν το πρόγραμμα χορήγησης αποζημιώσεων του Harrods, εξηγώντας ότι ορισμένα από τα θύματα δεν αισθάνονται άνετα να επικοινωνήσουν απευθείας με το πολυκατάστημα, αφού εκεί κακοποιήθηκαν. Ο Ντράμοντ είπε ότι ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη από την εποχή του Αλ Φαγέντ δουλεύουν μέχρι και σήμερα στο πολυκατάστημα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί σε ισχυρισμούς περί σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών από τον Αλ Φαγέντ πριν από το ντοκιμαντέρ του BBC, όπως το Vanity Fair το 1995, το ITV το 1997 και το Channel 4 το 2017. Οι δικηγόροι είπαν τον Σεπτέμβριο ότι πολλές από τις γυναίκες αισθάνθηκαν άνετα να μιλήσουν στο BBC μόνο μετά τον θάνατο του Αλ Φαγέντ πέρυσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

