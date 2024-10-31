Το Ιράν ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ισραήλ από το έδαφος του Ιράκ τις επόμενες ημέρες, αναφέρουν πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, πιθανόν πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο δύο άγνωστες ισραηλινές πηγές.
Η επίθεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το Ιράκ χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό drones και βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτει η έκθεση Axios.
Η έκθεση αναφέρει ότι η πραγματοποίηση της επίθεσης μέσω φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια της Τεχεράνης να αποφύγει μια άλλη ισραηλινή επίθεση εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν.
