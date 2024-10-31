Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν ετοιμάζει επίθεση στο Ισραήλ από ιρακινό έδαφος πιθανόν πριν τις εκλογές των ΗΠΑ

Η επίθεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το Ιράκ χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό drones και βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτει η έκθεση Axios 

Ιράν

Το Ιράν ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ισραήλ από το έδαφος του Ιράκ τις επόμενες ημέρες, αναφέρουν πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, πιθανόν πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο δύο άγνωστες ισραηλινές πηγές.

Η επίθεση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το Ιράκ χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό drones και βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτει η έκθεση Axios.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πραγματοποίηση της επίθεσης μέσω φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια της Τεχεράνης να αποφύγει μια άλλη ισραηλινή επίθεση εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ Εκλογές ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark