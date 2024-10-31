Γάζα: Τουλάχιστον 7 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στον καταυλισμό Νουσεϊράτ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Το δίκτυο Al Jazeera ανεβάζει σε εννέα τον αριθμό των νεκρών από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 43.204 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 101.641 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τη 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.