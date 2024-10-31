Η 9η αγωνιστική της Ligue 1 είναι εδώ! Την αυλαία την ανοίγει την Παρασκευή στις 21:45 το ματς της Ρεν με τη Χάβρη, ενώ το Σάββατο ένα τέταρτο αργότερα η Λανς υποδέχεται τη Λιλ.

Την Κυριακή ξεκινάμε από νωρίς και συγκεκριμένα στις 16:00, όπου η Λιόν θα φιλοξενήσει την Οσέρ και στις 21:45 η Μαρσέιγ θα κοντραριστεί με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Να σηκώσει κεφάλι θέλει η Χάβρη η οποία φιλοξενείται στην έδρα της Ρεν. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 13η θέση και οι φιλοξενούμενοι στην ζώνη του υποβιβασμού.

Όπως είναι λογικό και οι δυο ομάδες χρειάζονται ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα το πάρει η ομάδα που το θέλει περισσότερο.

Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί 45 φορές, με τη Ρεν να μετράει 14 νίκες, η Χάβρη επίσης 14 και 17 παιχνίδια να έχουν λήξει ισόπαλα. Τα γκολ είναι 50-59 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Το Σάββατο η Λανς υποδέχεται τη Λιλ σε ένα ματς που και οι δυο ομάδες επιθυμούν γκέλα της Μαρσέιγ για να την πιάσουν στην 3η θέση. Οι γηπεδούχοι μετρούν τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες, ενώ οι φιλοξενούμενοι 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 101 φορές, με τη Λανς να μετράει 29 νίκες, η Λιλ να έχει 38 και 33 παιχνίδια να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Τα γκολ είναι 111-145 υπέρ της Λιλ.

Η 7η Λιόν υποδέχεται την 12η Οσέρ θέλοντας να πάρει την 4η σερί της νίκη. Οι γηπεδούχοι μετράνε μέχρι στιγμής 4 νίκες, μια ισοπαλία και 3 ήττες, ενώ οι φιλοξενούμενοι 3 νίκες και 5 ήττες.

Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί 56 φορές, με τη Λιόν να μετράει 27 γκολ, η Οσέρ 16 και 13 ματς να έχουν λήξει ισόπαλα. Τα γκολ είναι 74-61 υπέρ της Λιόν.

Πάμε και στο βράδυ της Κυριακής, όπου η Μαρσέιγ η οποία βρίσκεται στην 3η θέση υποδέχεται την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν. Οι γηπεδούχοι προφανώς χρειάζονται αυτό το τρίποντο για να πιάσουν τους Παριζιάνους στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι φιλοξενούμενοι για να διατηρηθούν σε αυτή.

Οι δυο ομάδες έχουν κοντραριστεί 103 φορές, με τη Μαρσέιγ να μετράει 34 νίκες, η Παρί έχει 47 και 21 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Τα γκολ είναι 118-150 υπέρ των Παριζιάνων.

