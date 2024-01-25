Στις 12 Ιανουαρίου, ο Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) έγινε 60 ετών και το γιόρτασε όπως αρμόζει σε ένα μεγιστάνα: με ένα μεγάλο, ιδιωτικό, χλιδάτο πάρτι με διάσημος καλεσμένους και μενού που περιελάβανε από χαβιάρι και σαμπάνια (τα πιο ακριβά φυσικά) μέχρι… McDonalds – φόρος τιμής στην πρώτη δουλειά που έκανε ο Μπέζος όταν ήταν 16 ετών.

Το πάρτι έγινε στην έπαυλη της αρραβωνιαστικιάς του Λόρεν Σάντσεζ στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια και όλοι όσοι είναι «κάποιοι» ήταν εκει: Ανάμεσα στους ήταν ο Jay Z και η Μπιγιονσέ, η Ιβάνκα Τραμπ, οι αδελφές Καρντάσιαν, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ορλάντο Μπλουμ και άλλοι διάσημοι και πάμπλουτοι σταρ, ηθοποιοί και επιχειρηματίες.

Όμως, κανένας από αυτούς δεν πήγε δώρο στον ιδρυτή της Amazon και της Blue Origin (άλλωστε τι δώρο να πάρεις σε κάποιον που τα έχει όλα;).

Ο λόγος; Ο ίδιος ο Μπέζος είχε βάλει έναν όρο στους καλεσμένους του: Να μην φέρει κανείς δώρα (μόνο την αγάπη τους).

Inside Jeff Bezos’ star-studded 60th birthday bash hosted by fiancée Lauren Sánchez: McDonalds, A-listers and more https://t.co/4WPH0lYLP2 pic.twitter.com/wfgNsEGedG — Page Six (@PageSix) January 24, 2024

Κατά τα άλλα, «ήταν μια αξέχαστη βραδιά για όλους και οι καλεσμένοι έφυγαν στις 3 τα ξημερώματα», ανέφερε πηγή στη «Sun».

Αντε και του χρόνου.

Πηγή: skai.gr

