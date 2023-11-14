Η νέα φωτογράφιση της Lauren Sánchez και του Jeff Bezos στη «Vogue», μάλλον, δεν ενθουσίασε τους χρήστες του διαδικτύου και έτσι τα «τρολ» έπιασαν αμέσως δουλειά…

Το περιοδικό, για το τεύχος Δεκεμβρίου, δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες του ζεύγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μία από τις εικόνες να δείχνει τη Sánchez να σκύβει να αγκαλιάσει τον Bezos σε μια φωτογράφιση με θέμα το γουέστερν.

Το ερωτευμένο ζευγάρι κάθισε στο μπροστινό κάθισμα ενός ρετρό βαν. Ο Jeff Bezos φορούσε καφέ καουμπόικο καπέλο, μαύρο μπλουζάκι και μπλε τζιν, ενώ η Sánchez επιδείκνυε τους μυς των χεριών της με ένα στενό λευκό μπλουζάκι.

Δυστυχώς, για τον 59χρονο ιδρυτή της Amazon και την 53χρονη αρραβωνιαστικιά του αρκετοί χρήστες απογοητεύτηκαν με το αποτέλεσμα της φωτογράφισης, ενώ πολλοί σχολίασαν ότι το περιοδικό «ωραιοποιεί» τον δισεκατομμυριούχο, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.

«Θα ήθελα να ξεχάσω αυτή τη φωτογραφία», σχολίασε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση της «Vogue», στο Instagram. «Ποτέ δεν έχω νιώσει πιο άβολα με μια φωτογραφία», έγραψε ένας άλλος χρήστης. «Γελοία φωτογραφία. Το Halloween τελείωσε», έγραψε άλλος χρήστης.

Ο Bezos και η Sánchez ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, αφού ο πλουσιότερος γαμπρός του κόσμου της έκανε πρόταση γάμου τον Μάιο. Άρχισαν να βγαίνουν το 2018, αλλά κράτησαν τη σχέση τους κρυφή μέχρι να οριστικοποιήσει το διαζύγιό του από την επί 25 χρόνια σύζυγό του, MacKenzie Scott, τον Ιανουάριο του 2019.

Πηγή: skai.gr

