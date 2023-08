Περνάει… καλά ο Jeff Bezos στις διακοπές - Είναι ερωτευμένος με την αρραβωνιαστικιά του και δεν το κρύβει Ψυχαγωγία 12:32, 02.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πλουσιότερος γαμπρός του κόσμου έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του στη Γαλλία με ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι