Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση σήμερα, γιατί τυχόν επιπόλαιες κινήσεις θα μπορούσαν να υποθηκεύσουν το μέλλον και τις οικονομίες σας. Η μέρα θα σας φέρει μια ανέλπιστη συνάντηση με φιλικό πρόσωπο από το παρελθόν που θα σας χαροποιήσει. Μια συγκέντρωση οικογενειακή ή φιλική θα κλείσουν μια χαρούμενη μέρα.

Ταύρος

Η δημιουργικότητα σας φαίνεται να έχει χαθεί προσωρινά και η αυτοπεποίθηση σας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πιστέψετε στον εαυτό σας και στις ικανότητες σας για να πάτε μπροστά. Η ανυπομονησία σας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη δουλειά σας. Δείξετε υπομονή και επιμονή και ο χρόνος θα σας επιβραβεύσει.

Δίδυμοι

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Καρκίνος

Διαπιστώνετε κάπως καθυστερημένα ότι το χάσμα στην σχέση σας έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις και θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας και να κάνετε διορθωτικές κινήσεις πριν είναι πολύ αργά. Στον οικονομικό τομέα, κάποιες επενδύσεις σας δείχνουν τους πρώτους τους καρπούς, κάτι που σας έχει χαροποιήσει. Κινηθείτε με προσεκτικά βήματα και το μέλλον θα σας φέρει πολλά θαυμαστά…

Λέων

Εάν αφεθείτε και αντιδράσετε αυθόρμητα θα κάνετε ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος στον τομέα της καριέρας σας σήμερα. Χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς και διπλωματική γλώσσα… Εάν είστε σε μια σχέση θα πρέπει να δείξετε υπομονή και εμπιστοσύνη στον σύντροφό σας, ειδικά εάν βρίσκεται στα πρώτα της βήματα η σχέση σας.

Παρθένος

Η κοινωνική σας ζωή βρίσκεται στα φόρτε της! Θα απολαύσετε μια όμορφη βραδιά με φιλική παρέα και θα χαλαρώσετε λίγο από τις καθημερινές σκοτούρες. Έχετε τη διάθεση να αποτινάξετε τον χειμώνα από πάνω σας και προσβλέπετε στην άνοιξη που βρίσκεται πια κοντά. Κάντε σχέδια για το καλοκαίρι και ανεβείτε ψυχολογικά.

Ζυγός

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…

Σκορπιός

Πολλές φορές οι φοβίες σας είναι αυτές που σας ορθώνουν εμπόδια στον δρόμο σας. Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ιδέες σας με άλλους σήμερα και μέσα από μια ειλικρινή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μπορεί να προκύψει κάτι νέο και ελπιδοφόρο. Σήμερα ωστόσο θα πρέπει να κλείσετε επιτέλους εκκρεμότητες που δεν σας αρέσει να ασχολείστε, για να μπορέσετε να ασχοληθείτε με θέματα που θα θέλατε.

Τοξότης

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.

Αιγόκερως

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Υδροχόος

Είστε αρκετά ξεροκέφαλοι και αποφεύγετε πεισματικά τους νεωτερισμούς. Κατά προτίμηση θα θέλατε να χειριστείτε τις καταστάσεις με τον παλιό, καλό τρόπο που έχετε συνηθίσει, οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει και θα πρέπει να προσαρμοστείτε. Αφήστε την μέρα να σας καθοδηγήσει, γιατί κάθε προσπάθεια επιβολής των δικών σας ρυθμών ή σχεδίων θα είναι μάταιος κόπος. Χαλαρώστε και απολαύστε το…

Ιχθείς

Όσο αισθάνεστε ένοχοι για κάτι που έχετε διαπράξει, δεν θα μπορέσετε να βρείτε ησυχία, παρά μόνο εάν αποφασίσετε να ζητήσετε συγγνώμη από το άτομο που βλάψατε ηθελημένα ή κατά λάθος. Σήμερα όλο και κάποιο τρόπο θα βρείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια που συναντάτε στον δρόμο σας προς την επίτευξη των στόχων σας.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.