Attendon’t: Ο τύπος της φίλης που είναι δύσκολο να αποδεχτείς

Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να μπορέσεις να συμβαδίσεις με μια φίλη που είναι attendon’t. Ίσως μόνο αν αποδεχτείς αυτή της τη συμπεριφορά. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο.

Είναι η φίλη που λατρεύεις να περνάς χρόνο μαζί της, γελάτε, σκέφτεστε τα ίδια πράγματα και γενικά απολαμβάνεις την παρέα της. Το κακό είναι ότι δεν μπορείς να βασιστείς πάνω της. Της προτείνεις να πάτε για ποτό και σου απαντάει: «Εννοείται, τέλειο μαγαζί! Τα λέμε εκεί.». Την τελευταία στιγμή σου στέλνει «Άκυρο. Πολύ δουλειά σήμερα. Θα σε πάρω αύριο.» Χμμμ. Όχι και τόσο ευχάριστη εξέλιξη. Κανονίζετε μέρες να μαζευτείτε σπίτι σου για brunch και ώ! Τι πρωτότυπο! Σου το ακυρώνει και πάλι τελευταία στιγμή. Μήπως δεν τη νοιάζει και τόσο πολύ; Μήπως προτιμά να είναι στον κόσμο της; Ή μήπως απλά ανήκει στην κατηγορία των attedon’t;

Τι είναι η φίλη attedon’t;

Είναι η φίλη που θα πει Ναι! με ενθουσιασμό σε ό,τι της προτείνεις γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να μπορέσει να παρευρεθεί ή δεν θα έχει την όρεξη. Μήπως είσαι και εσύ μια attendon’t μερικές φορές;

Είναι η φίλη attendon’t, κακή φίλη;

Με σχεδόν μεγάλη σιγουριά, θα λέγαμε ότι όχι, δεν πρόκειται περί κακής φίλης. Και αυτό στο οποίο διαφέρουν οι δυο κατηγορίες είναι η πρόθεση. Η πρώτη θέλει να σε δει. Θέλει να είναι εκεί για εσένα. Απολαμβάνει την παρέα σου και περνάει καλά μαζί σου (όπως και εσύ). Αλλά το ελάττωμά της είναι ότι δεν θα χαλούσε εύκολα το πρόγραμμά της για να είναι συνεπής απέναντί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να θυσιάσει την άνεσή της. Όχι επειδή είναι κακή φίλη, αλλά επειδή έτσι θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό.

Πώς διαχειρίζεσαι μια τέτοια φίλη;

Προσπάθησε να την κάνεις να καταλάβει ότι η συνέπεια είναι σημαντική για εσένα. Κάνε της ξεκάθαρο ότι θα εκτιμούσες ένα ξεκάθαρο ναι ή όχι προκειμένου να κάνεις και εσύ το πρόγραμμά σου. Άρα από το να της προτείνεις μια συνάντηση, γίνε πιο συγκεκριμένη για το μέρος και την ώρα και ρώτησέ την αν θα είναι εκεί, για να κάνεις κράτηση. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να πάρεις μια πιο σίγουρη απάντηση. Σε αντίθεση με το να της έκανες μια αόριστη πρόταση που σίγουρα θα σου έλεγε ναι και σχεδόν σίγουρα δεν θα εμφανιζόταν τελικά.

Μήπως είσαι και εσύ μια;

Μήπως και εσύ είσαι μια από αυτές τις φίλες που λες ναι με ενθουσιασμό, αλλά καταλήγεις να γειώνεις την όποια πρόταση; Αν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρεις, πες απλά όχι. Ξέρεις ότι έχεις πολύ δουλειά και δεν πρόκειται να αντέξεις ούτε ένα ποτό μετά; Πες ότι δεν θα πας. Δεν προλαβαίνεις να πας εκδρομή το Σαββατοκύριακο με την παρέα; Πες ότι δεν θα μπορέσεις. Είναι απλό να είσαι ειλικρινής. Αν πεις ναι, κοίταξε να είσαι συνεπής. Προγραμμάτισε το, βάλε υπενθυμίσεις, κάνε ό,τι χρειαστεί, αλλά να είσαι εκεί. Και κάπως έτσι είσαι ήδη καλύτερη φίλη.

