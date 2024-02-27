Λογαριασμός
Brad Pitt: Θα το πάρει το κορίτσι… - Είναι ερωτευμένος με την Ines de Ramon και το «φωνάζει»

Οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά στα τέλη του 2022, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε μια συναυλία  

Ο Brad Pitt

Ο Μπραντ Πιτ ερωτεύτηκε και δεν θέλει πια να το κρύβει. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, 60 ετών, φαίνεται ότι είναι «ξετρελαμένος» με τη νέα του σύντροφο, Ινές ντε Ραμόν, καθώς το ειδύλλιό τους συνεχίζει να «φουντώνει».

«Το χαμόγελό του δεν κρύβεται κάθε φορά που βρίσκεται κοντά της», δήλωσε πηγή στο «People» για τη σχέση του ζευγαριού.


Μάλιστα, η 34χρονη Ινές ντε Ραμόν συζεί με τον διάσημο ηθοποιό, αφού μετακόμισε πριν από ένα μήνα στο σπίτι του πρωταγωνιστή του «Fight Club». 

«Περνούσαν πολύ χρόνο στο σπίτι του Μπραντ. Η μετακόμιση ήταν το επόμενο βήμα στη σχέση τους», σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο. «Η σχέση τους είναι σοβαρή. Αυτή είναι η πρώτη κοπέλα του Μπραντ μετά το διαζύγιο. Δεν συμβιβάστηκε και αυτό αποδίδει καρπούς. Του αρέσει πολύ να βγαίνει με την Ινές»

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Νοέμβριο του 2022, αλλά το ειδύλλιο φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει πιο νωρίς. Όταν ο ηθοποιός του «Fight Club» έγινε 60 ετών τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ινές ντε Ραμόν διοργάνωσε ένα πάρτι με λίγους και εκλεχτούς φίλους τους. 

Η Ντε Ραμόν ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή του «The Vampire Diaries», Πολ Γουέσλι. Οι δυο τους χώρισαν αθόρυβα το 2022, μετά από τρία χρόνια γάμου.

