Ο Μπραντ Πιτ ερωτεύτηκε και δεν θέλει πια να το κρύβει. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, 60 ετών, φαίνεται ότι είναι «ξετρελαμένος» με τη νέα του σύντροφο, Ινές ντε Ραμόν, καθώς το ειδύλλιό τους συνεχίζει να «φουντώνει».

«Το χαμόγελό του δεν κρύβεται κάθε φορά που βρίσκεται κοντά της», δήλωσε πηγή στο «People» για τη σχέση του ζευγαριού.

Brad Pitt is ‘smitten’ with girlfriend Ines de Ramon: He ‘loves dating’ her https://t.co/ZgleRf0Zdn pic.twitter.com/qDEWcfSeU3 — Page Six (@PageSix) February 27, 2024



Μάλιστα, η 34χρονη Ινές ντε Ραμόν συζεί με τον διάσημο ηθοποιό, αφού μετακόμισε πριν από ένα μήνα στο σπίτι του πρωταγωνιστή του «Fight Club».

«Περνούσαν πολύ χρόνο στο σπίτι του Μπραντ. Η μετακόμιση ήταν το επόμενο βήμα στη σχέση τους», σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο. «Η σχέση τους είναι σοβαρή. Αυτή είναι η πρώτη κοπέλα του Μπραντ μετά το διαζύγιο. Δεν συμβιβάστηκε και αυτό αποδίδει καρπούς. Του αρέσει πολύ να βγαίνει με την Ινές».

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Νοέμβριο του 2022, αλλά το ειδύλλιο φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει πιο νωρίς. Όταν ο ηθοποιός του «Fight Club» έγινε 60 ετών τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ινές ντε Ραμόν διοργάνωσε ένα πάρτι με λίγους και εκλεχτούς φίλους τους.

Η Ντε Ραμόν ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή του «The Vampire Diaries», Πολ Γουέσλι. Οι δυο τους χώρισαν αθόρυβα το 2022, μετά από τρία χρόνια γάμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.