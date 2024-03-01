Λογαριασμός
Pamela Anderson: «Φρίκαραν» οι γιοι της και οι ατζέντηδες με την τάση «#no makeup» - Πόσο όμορφη...

«Αισθάνομαι επιτυχημένη, επειδή έχω ξεπεράσει ορισμένα πράγματα και συναισθήματα. Αυτό τρελαίνει τα παιδιά μου, γιατί είναι φιλόδοξα», ανέφερε σε συνέντευξή της 

Pamela Anderson

Η Πάμελα Άντερσον δεν χρειάζεται αυτή τη λάμψη. Η ηθοποιός του «Baywatch» ποζάρει για το ανοιξιάτικο τεύχος του «Highsnobiety» με το χαρακτηριστικό πλέον «no-makeup look» της.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που η Πάμελα εμφανίστηκε στα Βραβεία Μόδας 2023 στο Λονδίνο, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, «αγκαλιάζοντας» τη φυσική της ομορφιά. «Το να μην βάφεσαι είναι απελευθερωτικό, διασκεδαστικό και λίγο επαναστατικό», είχε πει η ίδια και τα διεθνή μέσα την «αποθέωσαν». Και δικαιολογημένα… 

Pamela Anderson

«Τα αγόρια μου έλεγαν: ‘’Μαμά, πρέπει να έχεις μια ομάδα ομορφιάς και λάμψης’’. Και οι ατζέντηδες μου έλεγαν, ‘’Πρέπει να έχεις μια λαμπερή ομάδα! Πού είναι ο στυλίστας;’’», ανέφερε η Πάμελα Άντερσον σε συνέντευξή της. Ωστόσο, η ίδια επισήμανε ότι προτιμά να χειρίζεται τα πράγματα μόνη της.

Pamela Anderson

«Ξέρω πώς να βάλω ένα φόρεμα μόνη μου. Δεν χρειάζομαι κάποιον να μου κουμπώνει την μπλούζα. Τα καταφέρνω μόνη μου. Και ήταν απλά τρομοκρατημένοι…». 

Pamela Anderson

Η Καναδή καλλονή δήλωσε στο «Highsnobiety» ότι φτιάχνει τα δικά της έλαια από ό,τι έχει στον κήπο της. «Φτιάχνω λάδι τριαντάφυλλου από τις τριανταφυλλιές μου και μου αρέσει να φοράω ανδρικά ρούχα. Πολλές φορές δανείζομαι ρούχα από τα αγόρια μου».

Pamela Anderson

Και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι επιτυχημένη, επειδή έχω ξεπεράσει ορισμένα πράγματα και συναισθήματα. Αυτό τρελαίνει τα παιδιά μου, γιατί τα παιδιά μου είναι φιλόδοξα. Είναι άντρες και υλιστές, αλλά θα περάσει κάποια στιγμή κι αυτό».  

Pamela Anderson

