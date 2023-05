Τέλος ο Weeknd - Πλέον Έιμπελ Τεσφάγιε. Γιατί;

Ο πιο famous ποπ καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, αποφάσισε να «ξαναγεννηθεί» αρνούμενος το ψευδώνυμο που τον έκανε διάσημο

Τον Weeknd που ξέρατε ξεχάστε τον, τουλάχιστον το όνομά του.

Ο μεγαλύτερος pop star αυτή τη στιγμή, αρνήθηκε το ψευδώνυμο με το οποίο ξεκίνησε το 2009 και έγινε διάσημος και αποφάσισε στο εξής να τον αποκαλούν με το πραγματικό του όνομα, Έιμπελ Τεσφάγιε.

Σε όλους τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχει πλέον ως Weeknd αλλά ως Abel Tesfaye (Έιμπελ Τεσφάγιε - θα το λεμε μέχρι να το μάθουμε).

Τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλώσει ότι θέλει να «σκοτώσει» το καλλιτεχνικό του όνομα και να «ξαναγεννηθεί».

«Φτάνω σε ένα μέρος και σε μια στιγμή που ετοιμάζομαι να κλείσω το κεφάλαιο The Weeknd. Θα συνεχίσω να γράφω μουσική, ίσως ως Έιμπελ, ίσως ως The Weeknd. Αλλά εξακολουθώ να θέλω να σκοτώσω τον The Weeknd. Και θα το κάνω. Τελικά. Σίγουρα προσπαθώ να αποβάλω αυτό το δέρμα και να ξαναγεννηθώ» είχε πει σε συνέντευξή του στο W Magazinε.

Ο 33χρονος σταρ από τον Καναδά (με καταγωγή από την Αιθιοπία) έκανε και γκάλοπ στο Twitter τον Απρίλιο, ρωτώντας αν θα έπρεπε να προχωρήσει σε αλλαγή του ονόματος του. Το tweet του συγκέντρωσε περισσότερα από 100.000 likes.

Τελικά, το πε και το κανε.

Trivia για... Έιμπελ Τεσφάγιε: Αναδείχθηκε ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στον κόσμο φέτος μετά από ανάλυση των δεδομένων του Spotify.

Κατέκτησε επίσης δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, για τους περισσότερους ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify, συνολικά 111,4 εκατομμύρια, στις 20 Μαρτίου και ως πρώτος καλλιτέχνης με 100 εκατομμύρια ακροατές τον μήνα στο Spotify.

