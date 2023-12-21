Την απόφαση να βαπτιστεί πήρε στα 70 του ο διάσημος παλαιστής Χαλκ Χόγκαν - πρώην σταρ του WWE. Ο Χόγκαν βαπτίστηκε μαζί με τη τρίτη σύζυγό του, Σκάι Ντέιλι, στην εκκλησία βαπτιστών Indian Rocks στη Φλόριντα.

Το ζευγάρι φορούσε λευκά ρούχα και «βαπτίστηκε» μέσα σε μία μικρή πισίνα.

Μάλιστα, ο 70χρονος Χόγκαν μοιράστηκε στιγμιότυπα και βίντεο από την τελετή στα social media.

«Πλήρης παράδοση και αφοσίωση στον Ιησού, είναι η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου. Καμία ανησυχία, κανένα μίσος, καμία κρίση... μόνο αγάπη!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ακόμα και για αυτή την θρησκευτική τελετή, ο Χόγκαν δεν αποχωρίστηκε ούτε στιγμή την χαρακτηριστική μπαντάνα του, που αυτή τη φορά όμως ήταν σε λευκό χρώμα.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2023, ο σταρ του είχε δηλώσει: «Δέχτηκα τον Χριστό ως σωτήρα μου στα 14χρόνια και η προπόνηση, οι προσευχές και οι βιταμίνες με κράτησαν στο παιχνίδι». «Τώρα είμαι ένα με τον Θεό, που μου δίνει δύναμη να τσακίσω ένα γίγαντα όσο μεγάλος και αν είναι» είχε τουιτάρει ο «Γίγαντας του κατς».

Πηγή: skai.gr

