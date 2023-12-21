Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Χαλκ Χόγκαν βαφτίστηκε στα 70 του: «Πλήρης παράδοση και αφοσίωση στον Ιησού» – Βίντεο

«Τώρα είμαι ένα με τον Θεό, που μου δίνει δύναμη να τσακίσω ένα γίγαντα όσο μεγάλος και αν είναι» είχε τουιτάρει ο «Γίγαντας του κατς»

hogan

Την απόφαση να βαπτιστεί πήρε στα 70 του ο διάσημος παλαιστής Χαλκ Χόγκαν - πρώην σταρ του WWE. Ο Χόγκαν βαπτίστηκε μαζί με τη τρίτη σύζυγό του, Σκάι Ντέιλι,  στην εκκλησία βαπτιστών Indian Rocks στη Φλόριντα. 

Το ζευγάρι φορούσε λευκά ρούχα και «βαπτίστηκε» μέσα σε μία μικρή πισίνα. 

Μάλιστα, ο 70χρονος Χόγκαν μοιράστηκε στιγμιότυπα και βίντεο από την τελετή στα social media. 

«Πλήρης παράδοση και αφοσίωση στον Ιησού, είναι η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου. Καμία ανησυχία, κανένα μίσος, καμία κρίση... μόνο αγάπη!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hulk Hogan (@hulkhogan)

Ακόμα και για αυτή την θρησκευτική τελετή, ο Χόγκαν δεν αποχωρίστηκε ούτε στιγμή την χαρακτηριστική μπαντάνα του, που αυτή τη φορά όμως ήταν σε λευκό χρώμα.

The photos also captured Hulk serenely bowing his head as he appeared to share a prayer with his family in the pool

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2023, ο σταρ του είχε δηλώσει: «Δέχτηκα τον Χριστό ως σωτήρα μου στα 14χρόνια και η προπόνηση, οι προσευχές και οι βιταμίνες με κράτησαν στο παιχνίδι». «Τώρα είμαι ένα με τον Θεό, που μου δίνει δύναμη να τσακίσω ένα γίγαντα όσο μεγάλος και αν είναι» είχε τουιτάρει ο «Γίγαντας του κατς». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark