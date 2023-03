Ίλον Μασκ: Ζήλεψε τις (deepfake) φωτό με το φουσκωτό μπουφάν του Πάπα Φραγκίσκου που δημιουργήθηκαν από AI

Ο Ίλον Μασκ ζήλεψε τις (deepfake) φωτογραφίες με το στυλάτο φουσκωτό μπουφάν του Πάπα Φραγκίσκου που έγιναν viral παγκοσμίως. Οι φωτογραφίες δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη.



Αναρτώντας άρθρο της New York Post με το επίμαχο μπουφάν, ο Μασκ απηύθυνε έκκληση να… γίνει πραγματικότητα.



«Παρακαλώ κάντε αυτό το ρούχο αληθινό!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ.



Άλλωστε, και ο μεγιστάνας, έχει κάνει και ο ίδιος εξαιρετικά εκκεντρικές εμφανίσεις, οι οποίες κάθε άλλο πάρα fake είναι…

Σημειώνεται πάντως, ότι η ιστορία με τις ψεύτικες φωτογραφίες του Πάπα με το μπουφάν ξεγέλασαν εκατομμύρια ανθρώπους, προκαλώντας ανησυχία για το πόσο αληθοφανείς είναι. Το ίδιο συνέβη και με τις φωτογραφίες της υποτιθέμενης σύλληψης του Τραμπ.

Pope Francis in Balenciaga deepfake fools millions: ‘Definitely scary’ https://t.co/c8aKglruXa pic.twitter.com/7Uz8ivm1ak

Still your best outfit! pic.twitter.com/C94ER3uvGP