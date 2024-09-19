Δημήτρης Κόκοτας: «Έχει μια μικρή αλλά σημαντική βελτίωση. Αντιδρά στη φωνή και το άγγιγμα»

Όλο αυτό το διάστημα η οικογένειά του ζει τον δικό της γολγοθά, έχοντας μόνο την ελπίδα οτι ο Δημήτρης Κόκοτας θα καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επανέλθει στη ζωή. Καθώς ακόμα και οι γιατροί δεν μπορούν να μιλήσουν με βεβαιότητα αφού ο εγκέφαλος είναι λίγο πολύ αχαρτογράφητα νερά.

Αυτούς τους μήνες ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καταστολή, τους τελευταίους ήπια και πλέον εκτός της εντατικής, στη ΜΑΦ (Μονάδα αυξημένςη φροντίδας) με τη γυναίκα του, Κατερίνα να βρίσκεται καθημερινά τις ώρες που της επιτρέπουν δίπλα του.

