Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη, στην Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Νίκαια στο ύψος του αριθμού 50 της Πέτρου Ράλλη όταν για άγνωστο λόγο μια μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.