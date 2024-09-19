Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό μοτοσυκλετιστή στην Πέτρου Ράλλη

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Νίκαια όταν για άγνωστο λόγο η μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τη ζωή του

Τροχαίο Πέτρου Ράλλη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη, στην Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Νίκαια στο ύψος του αριθμού 50 της Πέτρου Ράλλη όταν για άγνωστο λόγο μια μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

