Ο φόβος και ο τρόμος έχουν γίνει για τους Λιβανέζους οι καθημερινές συσκευές επικοινωνίας μετά τις δύο συνεχόμενες θανατηφόρες εκρήξεις που σημειώθηκαν.

«Απλώς για να σας δώσω μια αίσθηση των φημών που ακούμε, κυκλοφορούν όλα αυτά τα μηνύματα για ανθρώπους που λένε στους ανθρώπους να κλείσουν τους δρομολογητές wi-fi ή να βγάλουν μπαταρίες από ορισμένες συσκευές», είπε ο Ναμπίχ Μπούλος, επικεφαλής του γραφείου Μέσης Ανατολής των Los Angeles Times στο CNN.

«Υπάρχει πραγματικά ένας φόβος για τα κανονικά αντικείμενα που έχετε στο σπίτι».

Μιλώντας από τη Βηρυτό, ο Μπούλος είπε ότι υπάρχει o φόβος ότι μπορεί να υπάρξει κι άλλη επίθεση στον Λίβανο την Πέμπτη.

Η Χεζμπολάχ έχει από καιρό διαφημίσει τη μυστικότητά της ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατιωτικής της στρατηγικής, παραιτούμενος από συσκευές υψηλής τεχνολογίας για να αποφύγει τη διείσδυση από λογισμικό κατασκοπείας Ισραήλ και ΗΠΑ.

Στην αρχή του έτους, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα κάλεσε τα μέλη και τις οικογένειές τους στο νότιο Λίβανο, όπου μαίνονται οι μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις πέρα ​​από τα σύνορα, να πετάξουν τα κινητά τους τηλέφωνα, πιστεύοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του τρομοκρατικού δικτύου που υποστηρίζεται από το Ιράν, μέσω αυτών των συσκευών.

Ωστόσο, η εσκεμμένη διαφυγή της παρακολούθησής τους έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και αποκαλύπτει «μέρος μιας μεγαλύτερης συνέχειας αποτυχιών στην πληροφόρηση κατά τους τελευταίους μήνες», είπε ο Μπούλος.

«Τώρα, αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στο δίκτυο επικοινωνίας τους επειδή θα πρέπει να το ανανεώσουν εντελώς για να προσπαθήσουν να αποφύγουν περαιτέρω διείσδυση», κατέληξε ο Μπούλος.

