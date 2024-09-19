Για το ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων αρχηγών του ΠΑΣΟΚ μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Θα υπάρξουν μερικές ερωτήσεις μεταξύ των υποψηφίων και μέχρι εκεί, δεν θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση και πρέπει να σας πω ότι, παρά το γεγονός ότι είμαι υπέρ των ανοιχτών συζητήσεων, όταν συμμετέχουν 6 άτομα υπάρχει κίνδυνος να γίνει συζήτηση "καφενείου"», ανέφερε σχετικά ο κ. Γερουλάνος, επισημαίνοντας πως ο επόμενος πρόεδρος της παράταξης πρέπει να έχει σχέδιο, εμπειρία και να διασφαλίζει την ενότητα, όντας μπροστάρης στις μάχες σε κοινωνία, Βουλή και μέσα στο κόμμα.

«Στην ερώτηση αν είμαι πρωθυπουργήσιμος, απαντώ ότι η πορεία από την εσωκομματική κάλπη μέχρι την εθνική δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Οι μεγάλες κουβέντες στη Βουλή φέτος αφορούσαν τα "κόκκινα" δάνεια, τη δημόσια περιουσία, τη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ακρίβεια. Όλα αυτά ήταν μάχες που έδωσα μες στη Βουλή», τόνισε στη συνέχεια, προσθέτοντας:

«Είδατε πόσο γρήγορα εξατμίστηκε η υπεροχή μας, φτάσαμε στο 18% και πέσαμε πολύ γρήγορα στο 12%, δείτε και τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θέλω να δω το ΠΑΣΟΚ να ξαναπερνά τέτοια περιπέτεια».

«Είμαι υπέρ της επιστολικής ψήφου - Απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο από την Αριστερά και το Κέντρο μέχρι τους προοδευτικούς δεξιούς»

Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα και τα σενάρια συνεργασίας, ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθυνόταν πάντα σε έναν κόσμο από την Αριστερά και το Κέντρο μέχρι τους προοδευτικούς δεξιούς και τους απογοητευμένους με τη Νέα Δημοκρατία.

«Για να μιλήσουμε με αυτό το ακροατήριο, δεν έχει να κάνει με συνεργασίες κομμάτων, αλλά με το σχέδιό σου, αυτό που προσφέρεις σαν όραμα για τη χώρα. Αυτήν τη στιγμή κανένα κόμμα δεν μας λέει πάνω σε τι πλαίσιο θα συνεργαστούμε. Ούτε η ΝΔ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ», ενώ με αφορμή ενδεχόμενη συμπόρευση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γερουλάνος σχολίασε «δυο σπίτια που καίγονται δεν τα βάζεις μαζί».

Απαντώντας για ενδεχόμενα λάθη στα θέματα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της επιστολικής ψήφου, παραδέχτηκε ότι έγιναν επικοινωνιακά λάθη, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ τόσο της επιστολικής ψήφου και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αρκεί να διασφαλίζουν καθαρότητα στη διαδικασία εγγραφής.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις, μιας και αυτές βασίζονται περισσότερο στη «δημοφιλία», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα βρίσκεται σίγουρα στον δεύτερο γύρο.

Πηγή: skai.gr

