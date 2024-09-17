Αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση της.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τις δυνάμεις πυρόσβεσης της Motor Oil έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο σημείο έναρξης της και δε φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της σε παρακείμενες δεξαμενές.

Δείτε βίντεο από την Πυρκαγιά Ενημέρωση στο Facebook:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα της Πυροσβεστικής και 30 πυροσβέστες, ενώ εστάλη μήνυμα 112 για τους καπνούς στους κατοίκους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Σε εξέλιξη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων της #MotorOil



🆘 Απομακρυνθείτε από την περιοχή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 17, 2024

Τρεις εργαζόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι δύο με ελαφρά εγκαύματα και ο ένας που απωθήθηκε από το ωστικό κύμα μετά την έκρηξη στο σημείο.

Διακοπή κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Κορινθού

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, προχώρησε νωρίτερα η Αστυνομία.

Ειδικότερα, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του κόμβου των Αγίων Θεοδώρων έως το ύψος των διοδίων Καλαμακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα μεταξύ Κινέτας - Κορίνθου

Διακοπή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα μεταξύ Κινέτας - Κορίνθου, εξαιτίας πυρκαγιάς στη περιοχή των Αγίων Θεοδώρων. Νωρίτερα με εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, η αμαξοστοιχία 1324 παραμένει στον σταθμό της Κινέτας και η αμαξοστοιχία 1327 παραμένει στον σταθμό της Κορίνθου. Αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Η επίσημη ανακοίνωση

Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου στο χώρο των μονάδων διύλισης του νοτίου διυλιστηρίου των διυλιστηρίων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους εκδηλώθηκε σοβαρής έκτασης πυρκαγιά από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες. Η κατάσταση είναι σε ύφεση.



Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί ελαφρά στα άνω άκρα 3 εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εταιρείας εργολάβων, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λαμβάνουν όλη την αναγκαία φροντίδα.



Από την αρχή του συμβάντος είμαστε σε αγαστή και συνεχή συνεργασία με τις αρχές. Ευχαριστούμε το Πυροσβεστικό Σώμα και τους ανθρώπους του, αλλά και τους ανθρώπους μας στο διυλιστήριο για τη συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.