Πάπας Φραγκίσκος: Δείτε τις deepfake φωτογραφίες του με λευκό φουσκωτό μπουφάν που δημιούργησε η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο 86χρονος πάπας Φραγκίσκος εμφανίζεται σε φωτογραφίες με ένα μακρύ, λευκό, φουσκωτό μπουφάν με το εθνόσημο της εθνικής Αργεντινής. Τα κοινωνικά δίκτυα παίρνουν "φωτιά", και κάνουν λόγο για ποντίφικα… ράπερ, και για έναν μοντέρνο πάπα. Οι φωτογραφίες όμως δεν είναι αληθινές, είναι "fake news", παρότι είναι απολύτως αληθοφανείς, καθώς δημιουργήθηκαν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, με υπερσύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα γραφικά.

Το πόσο ρεαλιστικές φαίνονται οι φωτογραφίες του πάπα Φραγκίσκου και το πώς η τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη προκαλεί πλέον έντονες ανησυχίες, με τον κόσμο να μην μπορεί να διακρίνει τη "λεπτή γραμμή" πραγματικότητας και ψέματος. Το τελευταίο διάστημα απολύτως αληθοφανείς deepfake φωτογραφίες κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησαν ανάλογες ψεύτικες φωτογραφίες που έδειχναν τον Ντόναλντ Τραμπ να συλλαμβάνεται ή να φορά την πορτοκαλί στολή του κρατουμένου στις ΗΠΑ ενώ σε ανάλογες ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαινόταν να παρουσιάζεται σε δίκη επίσης με στολή κρατουμένου.

