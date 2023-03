Britney Spears: Άφησε τον σύζυγό της και πήγε διακοπές με τον μάνατζέρ της

Χωρίς τη βέρα του εθεάθη σε έξοδό του, ο σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, πυροδοτώντας φήμες για χωρισμό.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η «DailyMail», ο σύζυγός της φαίνεται να βγάζει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του από την τσέπη του, αποκαλύπτοντας το «γυμνό δάχτυλό του», όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Sam Asghari ditches his wedding ring on solo outing amid rumors of trouble in their marriage https://t.co/nr2tO7kbZ3