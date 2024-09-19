Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε πάνω από δέκα ημέρες, η αστυνομία στο Κεντάκι ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εντόπισε πτώμα άνδρα ο οποίος φέρεται να ήταν ο δράστης της ένοπλης επίθεσης εναντίον διερχόμενων οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο σε αυτή την κεντροανατολική αμερικανική πολιτεία.

Δεκάδες αστυνομικοί, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, είχαν κινητοποιηθεί κι έψαχναν τα πυκνά δάση του Κεντάκι για να βρουν τον ύποπτο.

Το πτώμα «αγνώστου» εντοπίστηκε χθες το απόγευμα κοντά στην έξοδο 49 του αυτοκινητόδρομου, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στο Κεντάκι, ο Φίλιπ Μπερνέτ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Διευκρίνισε ότι οι αρχές έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν πως πρόκειται για τον ύποπτο.

Ευχαρίστησε τους κατοίκους για τη συνεργασία τους, ειδικά ζευγάρι κοντά στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκε το πτώμα, εξέλιξη που τερμάτισε το ανθρωποκυνηγητό, αν και η έρευνα «παραμένει σε εξέλιξη».

«Θα σκοτώσω κόσμο και θα αυτοκτονήσω»

Την 7η Σεπτεμβρίου, για λόγους που παραμένουν ακόμη ασαφείς, ο Τζόζεφ Κάουτς, πρώην στρατιωτικός, 32 ετών, αγόρασε νόμιμα τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 και κάπου χίλιες σφαίρες στην κοινότητα Λόντον του Κεντάκι.

Κατόπιν, νωρίς το απόγευμα, άρχισε να πυροβολεί εναντίον αυτοκινήτων που διέσχιζαν τμήμα του Interstate 75, μεγάλου αυτοκινητοδρόμου βορρά/νότου που διασχίζει τις μισές ΗΠΑ. Πέτυχε 12 αυτοκίνητα και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους κοντά στη Λόντον.

Έκτοτε οι αρχές τον καταζητούσαν και προσέφεραν αμοιβή 5.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα τις οδηγούσαν σ’ αυτόν.

Προτού διαπράξει την επίθεση, έστειλε μήνυμα σε κάποιον, προειδοποιώντας πως θα προσπαθούσε να «σκοτώσει πολύ κόσμο» και -σε δεύτερο μήνυμα- «κατόπιν θα αυτοκτονήσω», σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και έφεραν στο φως τοπικά ΜΜΕ.

Οι ΗΠΑ, όπου βρίσκονται σε κυκλοφορία περισσότερα όπλα από ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου. Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων είναι αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα για τη χώρα, καθώς η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται ανίσχυρη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η ισχύς του λόμπι της οπλοκατοχής είναι τεράστια και πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν καν να ακούσουν επιβολή περιορισμών ή την ιδέα να αποχωριστούν τα όπλα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

