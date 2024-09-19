Η 1η αγωνιστική του ολοκαίνουργιου Champions League, φτάνει αισίως στο φινάλε της. Το πρώτο από τα συνολικά οκτώ «βήματα» του League Phase ολοκληρώνεται σήμερα, το βράδυ της Πέμπτης (19/09).

Δύο παιχνίδια ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα. Η Αταλάντα θα υποδεχθεί στο Μπέργκαμο την Άρσεναλ σε μία μάχη τελικής… πτώσης. Η ομάδα του Αρτέτα δείχνει αποφασισμένη φέτος να κυνηγήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα Αγγλίας, όμως δεν πρόκειται να αφήσει στην τύχη του το Champions League. Οι απουσίες των «κανονιέρηδων» είναι αρκετές με τους Όντεγκαρντ και Μερίνο να χάνουν με σιγουριά το παιχνίδι, ενώ η συμμετοχή του Σάκα στην βασική 11αδα παραμένει ακόμη αμφίβολη.

Από την άλλη πλευρά η Αταλάντα ως κάτοχος του Europa League έχει σκοπό να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση των «αστέρων» και μπροστά στους οπαδούς της δεν θα θέλει να χάσει αυτή την ευκαιρία. Βέβαια και οι Ιταλοί είναι εξίσου χτυπημένοι από τη «μοίρα», καθώς έχουν χάσει εδώ και καιρό τις υπηρεσίες του Σκαμάκα, αλλά και του Σκαλβίνι, ενώ το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Γκόντφρεϊ, έχει πρόβλημα στη μέση.

Το ίδιο εντυπωσιακό αναμένεται να είναι και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Λειψία, μέσα στο «Μετροπολιτάνο». Οι Μαδριλένοι έχουν πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη La Liga, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες και ευελπιστούν να μεταφέρουν την καλή τους φόρμα και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η Λειψία σταθερά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο στο Champions League και αποτελεί ένα μόνιμο κίνδυνο απέναντι σε ομάδες, με το μέγεθος της Ατλέτικο.

Η Μονακό θα «κονταροχτυπηθεί» με την Μπαρτσελόνα, η οποία δείχνει να είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, με τον Χάνσι Φλικ να μετράει μόνο νίκες στη μέχρι στιγμή πορεία του στον πάγκο των «μπλαουγκράνα», που έχουν νοκ άουτ τον Ντάνι Όλμο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μπρεστ προκρίθηκε στην τελική φάση του Champions League, όμως τα εντός έδρας παιχνίδια της, θα τα δώσει στην έδρα της Γκινγκάμπ, καθώς το γήπεδο θεωρήθηκε αρκετά παλιό για να φιλοξενήσει τέτοιου είδους αγώνες. Αντίπαλος της θα είναι η Στουρμ Γκαρτς που επιστρέφει στην διοργάνωση μετά από 24 ολόκληρα χρόνια και το μακρινό 2000.

Υπενθυμίζουμε πως η League Phase θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου. Στα νοκ-άουτ θα βρεθούν απευθείας οι 8 πρώτες ομάδες στην ενιαία βαθμολογία, εκείνες από το 9ο «σκαλί» έως το 24ο θα περάσουν από Playoffs με διπλούς αγώνες για να δώσουν το «παρών» στους «16», ενώ, οι θέσεις 25-36 οδηγούν σε αποκλεισμό, δίχως «υποβιβασμό» στο Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 17/9



Γιουβέντους-Αϊντχόφεν 3-1

(21' Γιλντίζ, 27' ΜακΚένι, 52' Γκονζάλες - 90'+3' Σαλιμπάρι)

Γιουνγκ Μπόις-Άστον Βίλα 0-3

(27' Τίλεμανς, 38' Ράμσεϊ, 86' Ονάνα)

Μπάγερν Μονάχου-Ντινάμο Ζάγκρεμπ 9-2

(19'/57'/72'/78' Kέιν, 33' Γκερέιρο, 38'/60' Ολίσε, 85' Σανέ, 90'+2' Γκορέτσκα - 48' Πέτκοβιτς, 50' Ογκιβάρα)

Μίλαν-Λίβερπουλ 1-3

(3' Πούλισικ - 23' Κονατέ, 41' Φαν Ντάικ, 67' Σόμποσλαϊ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Στουτγκάρδη 3-1

(46' Εμπαπέ, 83' Ρίντιγκερ, 90'+5' 'Εντρικ - 68' Ουντάβ)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Λιλ 2-0

(38' Γκιόκερες, 65' Ντέμπαστ)

Τετάρτη 18/9



Μπολόνια-Σαχτάρ 0-0

Σπάρτα Πράγας-Ζάλτσμπουργκ 3-0

(2' Κάιρεν, 42' Ολατούνι, 58' Λάτσι)

Κλαμπ Μπριζ-Ντόρτμουντ 0-3

(68', 76' Γκίτενς, 90+5' Γκιρασί)

Σέλτικ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 5-1

(17' Σκέιλς, 47' Φουρουχάσι, 56' Ένγκελς, 70' Μαέντα, 87' Ίντα - 61' Βίμερ)

Μάντσεστερ Σίτι-Ίντερ 0-0

Παρί-Τζιρόνα 1-0

(90' Γκαζανίγκα αυτογκολ)

Πέμπτη 19/9

Ερυθρός Αστέρας-Μπενφίκα 19:45

Φέγενορντ-Λεβερκούζεν 19:45

Αταλάντα-Άρσεναλ 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λειψία 22:00

Μονακό-Μπαρτσελόνα 22:00

Μπρεστ-Στουρμ Γκρατς 22:00

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.