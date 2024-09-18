Η εταιρεία BAC Consulting KFT με έδρα τη Βουδαπέστη κατασκεύασε το συγκεκριμένο μοντέλο βομβητή ο οποίος χρησιμοποιήθηκε χθες, Τρίτη στις επιθέσεις κατά μελών της Χεζμπολάχ σε Λίβανο και Συρία, σύμφωνα με την ταϊβανέζικη εταιρεία Gold Apollo.

«Σε ό,τι αφορά το μοντέλο τηλεειδοποίησης AR-924 για το οποίο γίνεται λόγος στις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης, διευκρινίζουμε ότι αυτό το μοντέλο παράγεται και πωλείται από την BAC», ανέφερε η ίδια η Gold Apollo.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στους δημοσιογράφους μετά τις αποκαλύψεις των New York Times ότι το Ισραήλ παγίδευσε με εκρηκτικά βομβητές που αγόρασε η Χεζμπολάχ από την Ταϊβάν, ότι η εταιρεία του υπέγραψε συμβόλαιο με έναν Ευρωπαίο διανομέα για τη χρήση της επωνυμίας Gold Apollo. Ωστόσο, δεν κατονόμασε τον διανομέα.

Πολλές εικόνες από τον Λίβανο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν κατεστραμμένους βομβητές της Gold Apollo. Τουλάχιστον ένας βομβητής που φαίνεται στις εικόνες ήταν ένα μοντέλο Gold Apollo AR924.

BREAKING: Thousands of messaging pagers used by Hezbollah reportedly exploded all across Lebanon in a cyberattack straight out of a cyberpunk scifi novel.



More than a thousand Hezbollah members have been reportedly injured, according to Lebanese security sources. pic.twitter.com/knnCUpSEO9 — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 17, 2024

Στην αρχή, όπως είπε ο Hsu η ευρωπαϊκή εταιρεία εισήγαγε μόνο άλλα προϊόντα τηλεειδοποίησης και επικοινωνίας της Gold Apollo. Αργότερα, η εταιρεία είπε στην Gold Apollo ότι ήθελαν να φτιάξουν τους δικούς τους βομβητές και ζήτησαν το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας της ταϊβανέζικης εταιρείας.

Ο Hsu είπε ότι η Gold Apollo αντιμετώπισε τουλάχιστον μια ανωμαλία στις συναλλαγές της με τον διανομέα, επικαλούμενη ένα τραπεζικό έμβασμα που πήρε πολύ χρόνο για να εκκαθαριστεί.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν είπε στο CNN ότι η Gold Apollo έστειλε περίπου 260.000 βομβητές από την Ταϊβάν, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή των συσκευών που αποστέλλονται στο Λίβανο ή στη Μέση Ανατολή, είπε η πηγή.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου προανήγγειλε αντίποινα, κατηγορώντας το Ισραήλ για τις χθεσινές ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 2.800, συμπεριλαμβανομένων μαχητών της οργάνωσης και του ιρανού πρεσβευτή στη Βηρυτό.

Το Reuters, επικαλούμενο μία πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας και μία άλλη πηγή, αναφέρει πως η Μοσάντ «φύτεψε» εκρηκτικά μέσα σε 5.000 βομβητές που είχαν εισαχθεί από τη Χεζμπολάχ μήνες πριν από τις χθεσινές εκρήξεις.

«Σύμφωνα με καταγραφές βίντεο (...) σίγουρα είχαν κρύψει μικρή ποσότητα πλαστικού εκρηκτικού δίπλα από την μπαταρία (των βομβητών) για να ανατιναχθεί εξ αποστάσεως μέσω της αποστολής ενός μηνύματος», έγραψε στο X ο Τσαρλς Λίστερ, ειδικός στο Middle East Institute (MEI).

Αυτό σημαίνει για τον ίδιο ότι «η Μοσάντ (σ.σ.: ισραηλινή μυστική υπηρεσία που αναλαμβάνει ειδικές επιχειρήσεις) διείσδυσε στην αλυσίδα προμήθειας».

Διάγγελμα Νασράλα την Πέμπτη

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, αναμένεται να δώσει ομιλία την Πέμπτη στις 5 μ.μ τοπική ώρα, ανέφερε η οργάνωση σε δήλωση την Τετάρτη, μετά τις εκρήξεις των βομβητών σε όλο τον Λίβανο την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.