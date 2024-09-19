Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, η νυν αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε χθες Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγή του ενήμερη σχετικά με τις προθέσεις της.

