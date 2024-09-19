Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Πέμπτη   Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , το Β Αιγαίο , και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν  στο Ιόνιο Ν 3 με 4 μποφόρ   , και στο Αιγαίο Β 4 με 5 στα Δωδεκάνησα  τοπικά 6 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς , και τοπικά στα Νότια έως 29 βαθμούς .  

Την  Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές  καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά,  το Β Αιγαίο και την Κρήτη , με τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα Δ – ΝΔ  Οι Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ. και  Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Άνεμοι Β στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά. Οι Άνεμοι Β στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να  σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι: Β – ΒΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28  βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά  κατά περιόδους αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark