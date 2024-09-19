Σήμερα Πέμπτη Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά , το Β Αιγαίο , και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο Β 4 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς , και τοπικά στα Νότια έως 29 βαθμούς .

Την Παρασκευή Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά, το Β Αιγαίο και την Κρήτη , με τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα Δ – ΝΔ Οι Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ. και Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Άνεμοι Β στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά. Οι Άνεμοι Β στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι: Β – ΒΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

