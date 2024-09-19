Με πολλές εντάσεις και εκνευρισμό πραγματοποιήθηκε ο αγώνας με έπαθλο το φαγητό, ανάμεσα στους «Αετούς» και τους «Τίγρεις».

Και νικητές του επάθλου τελικά στέφθηκαν οι Τίγρεις, οι οποίοι κέρδισαν χωρίς να παιχτεί ο τελευταίος πόντος, μιας και η Ελένη δήλωσε εξαντλημένη και δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον αγώνα απέναντι στην Γεσθημανή.



Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι ανάμεσα στην αρχηγό και τον Στέφανο, ο οποίος φανερά εκνερισμένος της είπε πως «κάνει σενάρια».

Η απόφαση της Ελένης να μην αγωνιστεί σχολιάστηκε έντονα από τους «Τίγρεις» την ώρα που απολάμβαναν το έπαθλό τους.



Σε έναν ακόμα αγώνα με έπαθλο το ψαρευτικό kit, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για την τροφή στην παραλία, οι Τίγρεις έκαναν το 2/2 και έφυγαν αγκαλιά με το έπαθλο.

Στο τέλος, οι δύο αρχηγοί κλήθηκαν να χαιρετίσουν τους συμπαίκτες τους και να πάνε στην σκηνή διαπραγματεύσεων, χωρίς να γίνεται γνωστός ο λόγος, αλλά και ποιες αποφάσεις θα χρειαστεί να πάρουν.



Πηγή: skai.gr

