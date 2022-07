Ο Ίλον Μασκ απάντησε στον λογαριασμό του στο Twitter μετά από δημοσίευμα του «Business Insider» ότι απέκτησε δίδυμα με κορυφαίο στέλεχός του, λίγο πριν γεννηθεί η κόρη του με την Grimes. Ο μεγιστάνας της Tesla φαίνεται να… μεγάλωσε αθόρυβα την οικογένειά του με τη Shivon Zilis τον Νοέμβριο του 2021.

«Κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω στην υπογεννητικότητα. Η μείωση των γεννήσεων είναι μακράν ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα», έγραψε. Μάλιστα, ο ίδιος πρόσθεσε και άλλα σχόλια, σε επόμενα «τιτιβίσματά» του, γράφοντας: «Κρατήστε τα λόγια μου, είναι, δυστυχώς, αληθινά και ελπίζω να έχετε μεγάλες οικογένειες και συγχαρητήρια σε όσους έχουν ήδη».

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.