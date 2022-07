Η πριγκίπισσα Iman της Ιορδανίας συνάντησε τον έρωτα στα μάτια ενός Έλληνα με τον οποίο και αρραβωνιάστηκε.

Συγκεκριμένα, ο εκλεκτός Έλληνας ο οποίος «έκλεψε» την καρδιά της ωραίας πριγκίπισσας Iman της Ιορδανίας ονομάζεται Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης και γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, στο Καράκας ενώ είναι 28 ετών. Στην παρούσα φάση εργάζεται ως Managing Partner στην εταιρεία Venture Capital η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

«Η αυλή του Χασεμιτικού βασιλείου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον αρραβώνα της Πριγκίπισας Iman Bint Abdullah Β' με τον κύριο Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, στις 5 Ιουλίου 2022, παρουσία του Βασιλέως Abdullah Β’ και Βασίλισσας Rania Al-Abdullah όπως επίσης και του διαδόχου Πρίγκιπα Al Hussein Bint Abdullah Β' πρίγκιπα Χάσεμ και πριγκίπισσας Salma, όπως και μελών της οικογένειας του κυρίου Θερμιώτη. Η αυλή του Χασεμιτικού βασιλείου μεταφέρει ειλικρινή συγχαρητήρια στην Πριγκίπισσα Iman και στον κύριο Θερμιώτη, και τους εύχεται μια ζωή γεμάτη ευτυχία».

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of Her Royal Highness Princess Iman bint Abdullah II to Mr. Jameel Alexander Thermiotis, and extends its sincere congratulations on this occasion



