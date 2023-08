Η βασιλική οικογένεια δεν ευχήθηκε στη Μέγκαν Μαρκλ για τα 42α γενέθλιά της

Χωρίς δημόσιες ευχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη βασιλική οικογένεια γιόρτασε η Μέγκαν Μαρκλ τα 42α γενέθλιά της την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα του page Six.

H Δούκισσα του Sussex γιόρτασε αυτή την ιδιαίτερη μέρα πηγαίνοντας να δει την ταινία «Barbie» με μερικούς φίλους, χωρίς τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Χάρι.

Και ενώ η Μέγκαν έλαβε ευχές για τα γενέθλιά της από τους φίλους και τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένεια του Χάρι επέλεξε εμφανώς να σιωπήσει.

Για τα 41α γενέθλιά της πέρυσι, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, καθώς και του βασιλιά Κάρολου και της βασίλισσας Καμίλα, μοιράστηκαν δημόσια μηνύματα γενεθλίων για τη Μέγκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευχόμαστε χρόνια πολλά στη Δούκισσα του Σάσεξ!»

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1