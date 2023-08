Cardi B: Δεν αντιμετωπίζει τελικά κατηγορίες για το περιστατικό με το μικρόφωνο

Η Cardi B δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες και συνέπειες μετά το περιστατικό όπου πέταξε το μικρόφωνό της στο πλήθος αφού ένας θαυμαστής της πέταξε ποτό κατά τη διάρκεια συναυλίας της την Κυριακή, σύμφωνα με την αστυνομία του Λας Βέγκας.

Η σταρ εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους Drew Findling, David Chesnoff και Richard Schonfeld μετά από έρευνα που ξεκίνησε από την αστυνομία για το περιστατικό το περασμένο Σάββατο.

Παρόλα αυτά δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες λόγω «ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων», σύμφωνα με την αστυνομία. «Μετά από ενδελεχή εξέταση αυτής της υπόθεσης και με τη διαβούλευση με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Κλαρκ, αυτή η υπόθεση έκλεισε καθώς είχε ανεπαρκή στοιχεία», ανέφερε το Μητροπολιτικό Τμήμα της Αστυνομίας του Λας Βέγκας σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων της PA.

Οι δικηγόροι μετά από αυτό, απάντησαν ευχαριστώντας την αστυνομία για την «επιμελή και άμεση επίλυση αυτού του ζητήματος».

Όλα άρχισαν όταν η δημοφιλής Αμερικανίδα τραγουδίστρια πέταξε το μικρόφωνό της σε ένα θαυμαστή της που της πέταξε αναψυκτικό σε συναυλία της.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb