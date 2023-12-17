Η Sienna Miller αποκαλύπτει τους... δαίμονες της μητρότητας

Η Sienna Miller ακολουθεί πάντα το ένστικτό της στη ζωή, αλλά παραδέχεται ότι δεν είναι ανοικτή ανασφάλειες. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue, μίλησε για την εγκυμοσύνη της, τον έρωτά της με τον Oli Green, την μετακόμιση στο Λονδίνο και το κινηματογραφικό της έργο "Horizon: An American Saga," που σκηνοθετεί και παράγει ο Kevin Costner.

Η Miller, που είναι ήδη μητέρα της Marlow, πρόκειται να γίνει και δεύτερη φορά μητέρα, ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της με τον σύντροφό της, Oli Green. Αν και η ζωή της ήταν κάποια στιγμή πιο "ευάλωτη" στις πιέσεις και τον ρυθμό, τώρα το πρόγραμμά της επιτρέπει ακόμα και πρωινή γιόγκα. "Μου αρέσει να αφήνω τα πράγματα ανοιχτά," δήλωσε η Miller, προσθέτοντας ότι δεν τα πηγαίνει καλά με τον προκαθορισμένο τρόπο ζωής.

Καθώς μιλούσε για τους "δαίμονες της μητρότητας," αναφέρθηκε στην προετοιμασία της για τη γέννα της Marlow και την πίεση που άσκησε στον εαυτό της. "Πέρασα πολύ χρόνο προετοιμάζοντας τη γέννα, και δεν είχα σκεφτεί καθόλου τι θα συμβεί όταν θα γυρίσω σπίτι με ένα μωρό. Τώρα το γνωρίζω," σημείωσε.

Αποκαλύπτοντας τους "δαίμονες της νέας μητρότητας," αναφέρθηκε στην απόφασή της να γεννήσει φυσικά.

"Ήταν τόσο σημαντικό στο μυαλό μου να το κάνω "σωστά". Αλλά εκ των υστέρων, ξέρω ότι ήταν απλώς οι δαίμονες της νέας μητρότητας," αποκάλυψε. Τώρα, υπογράμμισε ότι δεν θα ασκήσει την ίδια πίεση στον εαυτό της.

Στη συνέντευξή της, η Miller μίλησε ανοικτά για τη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι, παρόλο που καθοδηγείται από το ένστικτό της, δεν έχει "ανοσία" στις ανασφάλειές της. "Θέλω πολύ να φτάσω σε ένα σημείο που δεν θα αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πλάκα για το ότι είμαι μεγαλύτερη σε ηλικία και έχω μωρό," τόνισε.

