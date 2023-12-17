Σήμερα είναι Κυριακή των Προπατόρων, Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού, Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού.

Γιορτάζουν οι Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ, Ανανίας, Νίνος, Αζαρίας, Μισαήλ,Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς, Ίακχος, Ίακχη,Ααρών, Αβραάμ, Αβραμία, Αδάμ,Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη, Εύα, Δαβίδ, Δαυίδ, Δανάη, Δαν, Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ, Εσθήρ, Μελχισεδέχ, Μελχής, Νώε, Ραχήλ, Ρεβέκκα, Μπέκυ

Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα, Σάρα, Σάρρα, Ισαάκ, Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, Αιθάν, Αίθαν

Ανατολή ήλιου: 07:34 - Δύση ήλιου: 17:07

Σελήνη 4.8 ημερών

