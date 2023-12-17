Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο.

Ταύρος

Είμαι μια πολύ καλή εποχή να χαράξετε νέα πορεία στην ζωή σας. Αποτινάξτε τα περιττά φορτία από πάνω σας και αξιολογήστε εκ νέου τους στόχους σας με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Ίσως να υπάρξει μια οριστική ρήξη με ένα φιλικό πρόσωπο και η διακοπή των σχέσεων σας. Ίσως να είναι καλύτερα, όταν οι σχέσεις πλέον φθίνουν…

Δίδυμοι

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

Καρκίνος

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Λέων

Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο να αποτελέσετε στόχο των συναδέλφων ή συνεργατών σήμερα, είτε με μια κατά μέτωπο επίθεση ή με κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη σας. Είστε και σεις λίγο εριστικοί και υπάρχει πιθανότητα τα λεγόμενα ή οι πράξεις σας να πληγώσουν άτομα του περιβάλλοντος σας. Συγκρατηθείτε, γιατί θα το μετανιώσετε αμέσως μετά…

Παρθένος

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

Ζυγός

Η μονοτονία της καθημερινότητας σας καταβάλλει και σας στερεί κάθε δημιουργική πνοή. Αποδράστε με όποιο τρόπο κρίνετε εσείς και αναζητήστε τα ερεθίσματα εκείνα που θα σας ανεβάσουν… Κάποια σκληρή κρητική που θα ασκήσετε μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για οικογενειακές λογομαχίες ή για έναν διαπληκτισμό με ένα πολύ καλό σας φιλικό πρόσωπο. Στο χέρι σας είναι να μην το αφήσετε να συμβεί…

Σκορπιός

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Τοξότης

Είστε αρκετά ξεροκέφαλοι και αποφεύγετε πεισματικά τους νεωτερισμούς. Κατά προτίμηση θα θέλατε να χειριστείτε τις καταστάσεις με τον παλιό, καλό τρόπο που έχετε συνηθίσει, οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει και θα πρέπει να προσαρμοστείτε. Αφήστε την μέρα να σας καθοδηγήσει, γιατί κάθε προσπάθεια επιβολής των δικών σας ρυθμών ή σχεδίων θα είναι μάταιος κόπος. Χαλαρώστε και απολαύστε το…

Αιγόκερως

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα είναι το χαρακτηριστικό της μέρας που θα πρέπει να επενδύσετε. Έχετε την πλανητική εύνοια να μετατρέψετε τις ιδέες σε πράξη και να κάνετε την διαφορά. Θέλετε όμως να επιβάλετε τις ιδέες, τις επιδιώξεις και τα όνειρα σας στους γύρω σας, κάτι που ενδεχομένως να προκαλέσει αντιδράσεις. Βρείτε έναν πιο ήπιο τρόπο να επικοινωνήσετε τις απόψεις σας για να εισακουστούν.

Ιχθείς

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

