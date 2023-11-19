H Sheynnis Palacios από τη Νικαράγουα στέφθηκε Μις Υφήλιος 2023 κατά τη διάρκεια του ετήσιου διαγωνισμού ομορφιάς, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ, το Σαν Σαλβαδόρ.Πρώτη επιλαχούσα κατετάγη η Anntonia Porsild από την Ταϊλάνδη.

Η χώρα της Κεντρικής Αμερικής φιλοξένησε τον διαγωνισμό για πρώτη φορά από το 1975.

Οι νικήτριες των εθνικών διαγωνισμών 84 χωρών συμμετείχαν στο φετινό «Miss Universe», που κρίθηκε από μια επιτροπή που περιλάμβανε το μοντέλο Halima Aden, τον σταρ του «Queer Eye» Carson Kressley, την influencer του TikTok Avani Gregg και δύο πρώην νικήτριες, την Janelle Commissiong από το Τρινιδάδ & Τομπάγκο (Miss Universe 1977) και την Iris Mittenaere από τη Γαλλία (Miss Universe 2016).

Σύμφωνα με το CNN, είκοσι φιναλίστ ανακοινώθηκαν στην αρχή της λαμπερής εκδήλωσης του Σαββάτου ενώ μετά τον γύρο με τα μαγιό, ο αριθμός των φιναλίστ μειώθηκε σε 10. Η εμφάνιση με το βραδινό φόρεμα περιόρισε τον αριθμό των διαγωνιζόμενων στο μισό.

Στη συνέχεια, δύο γύροι ερωτήσεων και απαντήσεων άφησαν μόνο τρεις γυναίκες στον τελικό: την Palacios, την Porsild και τη δεύτερη επιλαχούσα Moraya Wilson από την Αυστραλία.

Ερωτηθείσα στον τελευταίο γύρο η Palacios σε ποιον θα διάλεγε να περάσει μια μέρα από τη ζωής, η Palacios επέλεξε τη Βρετανίδα φιλόσοφο και φεμινίστρια Mary Wollstonecraft του 18ου αιώνα, η οποία είπε ότι έσπασε τα στερεότυπα και «έδωσε μια ευκαιρία σε πολλές γυναίκες». «Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τις γυναίκες σήμερα», πρόσθεσε, μέσω μεταφραστή.

Η Μις Κολομβία, η Camila Avella και η Miss Πουέρτο Ρίκο, Karla Guilfú, ολοκλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, ενώ ένα άλλο μέλος του top 10, η Ισπανίδα Athenea Pérez, στέφθηκε Miss Congeniality του διαγωνισμού.

