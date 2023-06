Sex and The City: Η τηλεοπτική Σάρλοτ μιλά για την «κόντρα» των Sarah Jessica Parker και Kim Cattrall

H Kristen Davis, η οποία υποδύεται στην σειρά την Σάρλοτ, είπε πως τα τέσσερα βασικά μέλη του καστ ήταν πάντα διχασμένα – και ότι το καμέο της Κατράλ δεν σημαίνει ότι υπάρχει «κλείσιμο» ή «λύση» στη διαμάχη.

Η συμπρωταγωνίστριες του «Sex And The City» Sarah Jessica Parker και Kim Cattrall ως γνωστό έχουν μια κόντρα, η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο με την πρεμιέρα του «And Just Like That» η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μερικές μέρες.

Στην σειρά φυσικά θα πρωταγωνιστήσει η Sarah Jessica Parker αλλά η Kim Cattrall θα πραγματοποιήσει μια αρκετά σύντομη εμφάνιση. «Είναι πραγματικά διασκεδαστική, συναρπαστική και σίγουρα νοσταλγική» ήταν τα πρώτα λόγια της Sarah για την Kim.

Αλλά η Kristen Davis, η οποία υποδύεται στην σειρά την Σάρλοτ, είπε πως τα τέσσερα βασικά μέλη του καστ ήταν πάντα διχασμένα – και ότι το καμέο της Κατράλ δεν σημαίνει ότι υπάρχει «κλείσιμο» ή «λύση» στη διαμάχη.

«Νομίζω ότι μερικές φορές έχεις πραγματικά φίλους στη ζωή που είναι πολύ διαφορετικοί από σένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι υπέροχο. Σωστά;… Νομίζω ότι αυτό ήταν υπέροχο για εμάς τις τέσσερις, γιατί προφανώς, η Σάρλοτ είχε μια πολύ διαφορετική οπτική από τη Σαμάνθα και από την Κάρι και την Μιράντα μερικές φορές. Όλες μας εκπροσωπούσαμε διαφορετικές απόψεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και μερικές φορές μαλώναμε, ξέρετε, και μερικές φορές δεν μας άρεσε αυτό που γινόταν – ακριβώς όπως οι φίλες», τόνισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.