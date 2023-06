Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έγινε 41 ετών – Οι ευχές του Κάρολου στον γιο του 

Σήμερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και διάδοχος του βρετανικού θρόνου κλείνει τα 41του χρόνια και ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε μία τρυφερή ανάρτηση στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της βασιλικής οικογένειας.

«Εύχομαι στον πρίγκιπα της Ουαλίας πολύ ευτυχισμένα γενέθλια σήμερα», έγραφε η λεζάντα μαζί μ΄ ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες για την τελετή Στέψης στο οποίο φαίνονται και οι δύο να χαμογελούν καθώς ο Ουίλιαμ τον βοηθά σε μια τόσο σημαντική στιγμή για εκείνον.

Στο Twitter οι χρήστες έστειλαν τις δικές του ευχές στον δημοφιλή πρίγκιπα.

I would like to wish Prince William The Prince of Wales a huge 41st Birthday I hope he has a wonderful day with the family Happy Birthday Prince William 🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎁🎁 #PrinceWilliam #PrinceofWales #HappyBirthdayPrinceWilliam #TeamWales #PrinceWilliam41 pic.twitter.com/MedE9YNefz