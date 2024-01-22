Η κοινή φωτογραφία της Σοφία Βεργκάρα με τον Μέσι και τους συμπαίκτες του στην Ίντερ Μαϊάμι

Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν στο MLS να βρίσκεται προ των πυλών, η Ίντερ Μαϊάμι προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της, έχοντας φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα που έχει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Χθες το βράδυ, οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες και Ζόρντι Άλμπα εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους και βγήκαν μαζί με τις οικογένειές του σε γνωστό εστιατόριο του Μαϊάμι.

Εκεί, βρισκόταν και η Σοφία Βεργκάρα, η οποία και δείπνησε με τη δική της παρέα. Μάλιστα, η γνωστή Κολομβιανή ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τους ποδοσφαιριστές της Ίντερ Μαϊάμι και την παρέα τους, μοιράζοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα social media.

Colombian actress Sofia Vergara out with Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba and Antonela in Miami 🤩



(📸: sofiavergara/IG) pic.twitter.com/nuFSVYe8Ki — ESPN FC (@ESPNFC) January 22, 2024

