Το... παράπονό της για το πώς την βλέπει ο κόσμος και τι περιμένει το κοινό από εκείνη εξέφρασε η σταρ της ποπ, Dua Lipa, καταγγέλοντας σε συνέντευξή της στο Rolling Stoneσε ότι ι άνθρωποι δεν θέλουν οι σταρ της ποπ να είναι «πολιτικοποιημένες» ή «έξυπνες».

«Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μου αρέσει να διαβάζω βιβλία ή πιστεύουν ότι αυτές οι συζητήσεις είναι δικές μου» είπε η διάσημη τραγουδίστρια, με καταγωγή από την Αλβανία και το Κόσοβο.

«Νομίζω ότι είναι θέμα του τι θέλουν οι άνθρωποι από τους αστέρες της ποπ. Δεν θέλουν να είσαι πολιτικοποιημένη. Δεν θέλουν να είσαι έξυπνη. Όχι ότι προσπαθώ να αποδείξω κάτι για τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα για μένα από αυτό που κάνω» εξήγησε.

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα αστεία που γίνονται για το ότι είναι συνεχώς σε διακοπές. «Νομίζω ότι ο κόσμος γρήγορα ξεχνάει ότι ήμουν σε περιοδεία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Ένιωσα ότι έχασα τόσο πολύ χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου. Δείχνει πόσο μικρό είναι το εύρος της προσοχής μας και αυτό συμβαίνει επειδή η μουσική κυκλοφορεί πολύ πιο γρήγορα» είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Dua Lipa είπε επίσης ότι η συμπεριφορά στο παρελθόν ορισμένων συγκροτημάτων από την εποχή της Britpop, συμπεριλαμβανομένων των Blur και Oasis, ήταν «ενοχλητική».

«Μερικές φορές πρέπει να διαχωρίζεις την τέχνη από τον άνθρωπο… Είναι περισσότερο το μουσικό στοιχείο, η πτυχή με την οποία είμαι πραγματική συνδεδεμένη. Ο τρόπος που ενήργησαν [ορισμένοι καλλιτέχνες της Britpop], τα πράγματα που έχουν κάνει, είναι σίγουρα ενοχλητικοί» υποστήριξε.

