Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ζει ο 38χρονος Jake Lacy, ένας Αμερικανός ηθοποιός του Hollywood που έχει γίνει διάσημος μέσα από πασίγνωστες ταινίες και σειρές, όπως The Office, Girls και The White Lotus, όπου κέρδισε μάλιστα μια υποψηφιότητα Β' Ανδρικού ρόλου στα Primetime Emmy Awards 2022.

Ο Jake Lacy μοιάζει εκπληκτικά με κάποιον εδώ στην Ελλάδα, επίσης διάσημο, όχι ηθοποιό αλλά πολιτικό.

Ναι, σωστά το μαντέψατε, ο Jake Lacy είναι ο «σωσίας» του Στέφανου Κασσελάκη – ή το αντίθετο.

Πηγή: skai.gr

