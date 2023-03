Η Cher φιλιέται παθιασμένα με τον σύντροφό της – Αν και 40 χρόνια μικρότερός της, η τραγουδίστρια είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει

Η Σερ και ο σύντροφός της, Alexander Edwards, είναι ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν. Το ζευγάρι εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας του Versace. Η 76χρονη Σερ (κατά κόσμον Cherilyn Sarkisian) και ο 37χρονος μουσικός διευθυντής και παραγωγός ήταν όλο χαμόγελα ενώ πόζαραν, πριν έρθουν κοντά και μοιραστούν ένα φιλί στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Pacific Design Center, στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η Cher και ο σύντροφός της προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις όταν εντοπίστηκαν για πρώτη φορά να κρατιούνται χέρι-χέρι στις αρχές Νοεμβρίου, πριν επιβεβαιώσουν τη σχέση τους λίγο αργότερα.

Η έξοδος έγινε, επίσης, λίγες ώρες μετά από ένα νέο δημοσίευμα που υποστήριξε ότι τόσο η Σερ όσο και ο Alexander Edwards έχουν γνωρίσει πρόσφατα ο ένας τα παιδιά του άλλου.

