Η Beyonce «έκανε cancel» τη Lizzo μετά τις κατηγορίες - Προσπέρασε το όνομά της σε συναυλία - Βίντεο

H Beyonce άλλαξε στίχο στο τραγούδι «I Break My Soul» κατά τη διάρκεια συναυλίας της, για να μην αναφερθεί στο όνομα της Lizzo μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση από τρεις πρώην χορεύτριές της.

Στην διασκευασμένη εκδοχή του τραγουδιού της Μπιγιονσέ, «Break My Soul (THE QUEENS REMIX)» - ρεμίξ με το «Vogue» της Madοnna - προς το τέλος γίνεται αναφορά σε μαύρες καλλιτέχνιδες που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία αλλά αποτελούν και πρότυπα λόγω της στάσης ζωής τους, μέχρι πρότινος τουλάχιστον όσον αφορά τη Lizzo.

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης το βράδυ της Τρίτης, το όνομα της Lizzo έμεινε έξω από την ερμηνεία Μπιγιονσέ, και προφανώς σκόπιμα καθώς οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Lizzo είναι σοβαρότατες.

Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η Beyonce αντικαθιστά το όνομα της Lizzo σε στίχο και αντ' αυτού αναφέρει τέσσερις φορές το όνομα της Badu. Τότε πολλοί από το κοινό μένουν έκπληκτοι από την άμεση «κίνηση» της τραγουδίστριας.

Τα τελευταία 24ωρα η Lizzo αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα μετά από μήνυση και αγωγή που κατέθεσαν τρεις χορεύτριες. Οι χορεύτριες μήνυσαν την τραγουδίστρια, επειδή, σύμφωνα με τις ίδιες, τις διαπόμπευσε για το βάρος τους και τις παρενόχλησε, μεταξύ άλλων. Επίσης την κατηγορούν και για εχθρικό εργασιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, μία από τις κατηγορίες αναφέρει ότι η Lizzo, η οποία είναι πολύ γνωστή για το ακτιβιστικό της έργο και για την κατάρριψη των στερεοτύπων, πίεσε μία χορεύτρια να αγγίξει μια γυμνή καλλιτέχνιδα σε ένα στριπτιτζάδικο.

