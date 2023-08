Rick Springfield: Αποκαλύπτει πώς στα 73 του παραμένει σέξι

Στα 73 του χρόνια, o Rick Springfield, το είδωλο της δεκαετίας του ’80, είναι σε φόρμα όσο ποτέ, χάρη στον συνδυασμό της αυστηρής προπόνησης και της υγιεινής διατροφής.

«Γυμνάζομαι κάθε μέρα», λέει ο Springfield στο «People». «Έχω έναν personal trainer και γυμνάζομαι μαζί του. Βασικά, προσέχω τι τρώω και προσπαθώ να είμαι δραστήριος. Δοκίμασα να γίνω χορτοφάγος και ένιωθα υπέροχα, αλλά ήμουν σαν την κόλαση», εξηγεί. «Ένας φίλος ήρθε και με ρώτησε: Είσαι καλά; Είχα αδυνατίσει πολύ. Έτσι έπρεπε να βάλω ξανά το ψάρι στη διατροφή μου».

Ο Springfield πρόσθεσε ότι είναι τυχερός που η επί, σχεδόν, 40 χρόνια σύζυγός του, Barbara Porter, είναι μια καταπληκτική σεφ. «Είναι απίστευτη», αναφέρει ο ίδιος. «Όταν ήμουν εργένης, έφτιαχνα μια μεγάλη κατσαρόλα με ρύζι, έκοβα ένα κρεμμύδι και το έβαζα στο ρύζι μαζί με μια κονσέρβα τόνο. Έτρωγα αυτό, μια ψητή πατάτα και σαλάτα και ζούσα με αυτό για έναν μήνα. Η Barbara σκέφτεται απίστευτα πράγματα. Λατρεύει τη μαγειρική».

