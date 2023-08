Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βυθίστηκε το διάσημο γιοτ «Cujo» που πέρασε τις τελευταίες καλοκαιρινές διακοπές της με τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ (φωτό)

Your browser does not support the audio element.

Το «Cujo» «χάθηκε» κάτω από τα κύματα της Μεσογείου, αφού προσέκρουσε σε άγνωστο αντικείμενο, περίπου, 18 μίλια ανοικτά του Beaulieu-sur-Mer, στη Γαλλική Ριβιέρα