Η Bella Hadid, το άλογο και ο… καουμπόι σύντροφός της – Το μοντέλο είναι ερωτευμένο (video-φωτό)

Το ζευγάρι φιλιέται παθιασμένα ακόμα και πάνω σε άλογα

Bella Hadid

Η Μπέλα Χαντίντ είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της, τον επαγγελματία καουμπόι, Adan Banuelos. Το διάσημο μοντέλο όχι μόνο δεν το κρύβει, αλλά «διαφημίζει» τον έρωτά της στο Instagram. 

Η 27χρονη Bella Hadid και ο 35χρονος, που είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αστέρες του ροντέο τα τελευταία χρόνια, διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους, από τότε που ξεκίνησαν να βγαίνουν, πριν από, σχεδόν, 1 χρόνο.

Bella Hadid

Η αγάπη τους για τα άλογα ήταν αυτή που τους «ένωσε», με την Μπέλα Χαντίντ να μετακομίζει στο τροχόσπιτο του συντρόφου της τους πρώτες μήνες της σχέσης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος πρόσφατα.

Bella Hadid

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το μοντέλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι περνά χρόνο στο ροντέο μαζί με τα άλογα, ενώ οι δυο τους φιλιούνται και κρατιούνται χεράκι-χεράκι… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Bella Hadid

«Η αγάπη μου έφερε το Τέξας στη Νέα Υόρκη. Πόσο τυχερή είμαι», έγραψε στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

«Αν δεν υπήρχαν τα άλογα, δεν θα είχα γνωρίσει ποτέ τον έρωτα της ζωής μου», ανέφερε ο σύντροφός της στο περιοδικό «W». Και πρόσθεσε: «Είναι ένα πάθος που μοιράζεται όλη η οικογένειά της. Ήμουν ο ''τυχερός'' που της είπε ένα γεια. Δεν ήξερα -πραγματικά- ποια χαιρετούσα. Απλά, ήξερα ότι είναι πανέμορφη». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Bella Hadid
