Η Μπέλα Χαντίντ είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της, τον επαγγελματία καουμπόι, Adan Banuelos. Το διάσημο μοντέλο όχι μόνο δεν το κρύβει, αλλά «διαφημίζει» τον έρωτά της στο Instagram.

Η 27χρονη Bella Hadid και ο 35χρονος, που είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αστέρες του ροντέο τα τελευταία χρόνια, διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους, από τότε που ξεκίνησαν να βγαίνουν, πριν από, σχεδόν, 1 χρόνο.

Η αγάπη τους για τα άλογα ήταν αυτή που τους «ένωσε», με την Μπέλα Χαντίντ να μετακομίζει στο τροχόσπιτο του συντρόφου της τους πρώτες μήνες της σχέσης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος πρόσφατα.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το μοντέλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι περνά χρόνο στο ροντέο μαζί με τα άλογα, ενώ οι δυο τους φιλιούνται και κρατιούνται χεράκι-χεράκι…

«Η αγάπη μου έφερε το Τέξας στη Νέα Υόρκη. Πόσο τυχερή είμαι», έγραψε στην ανάρτησή της.

«Αν δεν υπήρχαν τα άλογα, δεν θα είχα γνωρίσει ποτέ τον έρωτα της ζωής μου», ανέφερε ο σύντροφός της στο περιοδικό «W». Και πρόσθεσε: «Είναι ένα πάθος που μοιράζεται όλη η οικογένειά της. Ήμουν ο ''τυχερός'' που της είπε ένα γεια. Δεν ήξερα -πραγματικά- ποια χαιρετούσα. Απλά, ήξερα ότι είναι πανέμορφη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.