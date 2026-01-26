Στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Βασίλη Κουφόπουλο μίλησε το βράδυ της Παρασκευής (23/1) ο ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Χρήστος Ροζάκης, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τόσο τη σημερινή κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο και την κρίση των Ιμίων το 1996, που έφερε ένα βήμα πριν τον πόλεμο Ελλάδα και Τουρκία.

Αρχικά, ο κ. Ροζάκης έκανε λόγο για μια «παράξενη κρίση», καθώς συνέβη σε μια περίοδο που στην πρωθυπουργία βρισκόταν ο Κώστας Σημίτης, ένας άνθρωπος που - όπως είπε - κατά τη γνώμη των Τούρκων ήταν προοδευτικός και ήθελε την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία. «Τη στιγμή αυτή τού δημιουργούν αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ομολογουμένως δεν αντιλαμβάνομαι τη λογική που ώθησε τους Τούρκους να κάνουν αυτήν την ενέργεια».

«Θα μου πείτε δεν το έκαναν εκείνοι, το έκανε ο δήμαρχος της Καλύμνου. Εντάξει. Παρόλα αυτά, εκείνοι το επέτειναν», πρόσθεσε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι από την εποχή εκείνη δημιουργείται ένα μόνιμο πρόβλημα για το Αιγαίο, όπως οι γκρίζες ζώνες και η σχέση της αποστρατιωτικοποίησης με την κυριαρχία, την οποία χαρακτήρισε «τελευταίο τερατούργημα» της Τουρκίας. «Αμφισβητούνται δηλαδή νησιά τα οποία είναι κατοικημένα με Έλληνες για πολλά χρόνια».

Ερωτηθείς αμέσως μετά για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι αιτιάσεις και απαιτήσεις της γείτονος χώρας, απάντησε:

«Για μένα δεν υπάρχει αντιμετώπιση παρά μόνο η λύση των βασικών προβλημάτων. Δηλαδή εάν κατορθώσουμε να παραμερίσουμε προς το παρόν αυτές τις διαφορές και να αναδείξουμε τη μοναδική διαφορά (υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ), εάν λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσα από το Διεθνές Δικαστήριο, τότε έχουμε μεγάλες ελπίδες να βελτιωθούν οι σχέσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να παραμεριστούν και τα δευτερεύοντα προβλήματα, όπως της αποστρατιωτικοποίησης ή τα θέματα που αφορούν τις γκρίζες ζώνες».

«Δεν τρέφω πολλές ελπίδες για λύση»

Παράλληλα, ο Χρήστος Ροζάκης επισήμανε πως η ελληνική πλευρά θα πρέπει να προλάβει οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση. «Εάν υπάρξει παρέμβαση από τις ΗΠΑ - γιατί αυτή είναι η κύρια δύναμη που θα ενδιαφερθεί για τα ελληνοτουρκικά - πιστεύω ότι πρέπει να προλάβουμε αυτήν την ενέργεια. Δηλαδή να εξομαλύνουμε τη σχέση μας με την Τουρκία προτού φτάσουμε να πιεστούμε από τους Αμερικανούς για κάτι τέτοιο. Εάν είναι να επηρεαστούμε από τους Αμερικανούς, τότε αλίμονό μας».

Ως προς τον Χακάν Φιντάν και τη δήλωσή του στον ΣΚΑΪ για μόνιμη λύση στο Αιγαίο και για τις δυο πλευρές, σημείωσε πως αυτό που του προξένησε εντύπωση είναι ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δεν μίλησε πλέον για τις άλλες διαφορές, αλλά για τις θαλάσσιες διαφορές, κάτι που χαρακτήρισε «κέρδος».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν τρέφω πολλές ελπίδες ούτε θεωρώ ότι έχουμε 100% πιθανότητα να το λύσουμε. Το θέμα είναι να επιχειρήσουμε τουλάχιστον μια επίλυση προτού παρέμβουν άλλες δυνάμεις. Εάν πράγματι είναι ειλικρινής ο Φιντάν και μιλάει μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες, τότε μας δίνει ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτήν τη συζήτηση. Οι Τούρκοι βέβαια έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, στο Αιγαίο ειδικά».

«Ως εκ τούτου, εκείνο που θα πρέπει να επιδιώξουμε είναι να κάνουμε διαπραγματεύσεις για ένα συνυποσχετικό προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Θα πάρει χρόνια, αλλά αν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, τότε αποκλείονται οι παρεμβάσεις των ξένων, όπως φυσικά και η ένταση των δυο χωρών», κατέληξε ο κ. Ροζάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.