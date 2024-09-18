5 κοινά λάθη που κάνεις στη σχέση σου και πρέπει να τα αποφύγεις

Σχέσεις... Το απόλυτο rollercoaster συναισθημάτων! Όσο κι αν αγαπάς κάποιον, δεν σημαίνει πως όλα κυλούν πάντα ρόδινα. Σίγουρα έχεις βρεθεί σε εκείνη τη φάση που αναρωτιέσαι «Τι κάνω λάθος;», «Γιατί δεν τα καταφέρνω;». Η αλήθεια είναι πως, όσο κι αν προσπαθούμε να το αρνηθούμε, όλοι κάνουμε κάποια βασικά λάθη στις σχέσεις μας. Και το καλύτερο; Μπορούν να αποφευχθούν! Αν νιώθεις ότι ταυτίζεσαι ήδη, πάμε να δούμε μαζί τα 5 πιο κοινά λάθη που μπορεί να κάνεις και πώς μπορείς να τα διορθώσεις.

1. Προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλο

Ας το παραδεχτούμε: όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή ότι «αν αυτός/αυτή άλλαζε λίγο, θα ήταν τέλειο». Αλλά ξέρεις τι; Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν μόνο και μόνο επειδή το θέλουμε. Είναι θεμελιώδες να αποδεχτείς τον σύντροφό σου όπως είναι, με τα καλά του και τα όχι και τόσο καλά του στοιχεία. Αν μπαίνεις σε μια σχέση πιστεύοντας ότι θα τον/την αλλάξεις με το χρόνο, μάλλον θα απογοητευτείς. Η αποδοχή και η κατανόηση είναι τα πιο σημαντικά θεμέλια για μια υγιή σχέση.

2. Παραμελείς τον προσωπικό σου χώρο

Είναι εύκολο να χαθείς στη μαγεία του έρωτα και να περάσεις όλο σου τον χρόνο με τον σύντροφό σου. Ωστόσο, όταν χάνεις την επαφή με τον εαυτό σου, σταδιακά μπορεί να αρχίσεις να νιώθεις «ασφυξία». Κάθε άνθρωπος χρειάζεται τον δικό του χώρο και χρόνο για να χαλαρώνει, να αναπνέει και να κάνει τα πράγματα που αγαπάει μόνος του. Μην παραμελείς τα χόμπι σου, τους φίλους σου και τις ανάγκες σου. Η απόσταση κάνει καλό σε μια σχέση, γιατί επαναφέρει την ισορροπία.

3. Δεν επικοινωνείς ανοιχτά

Μερικές φορές περιμένουμε από τον σύντροφό μας να διαβάσει τη σκέψη μας. «Μα, δεν καταλαβαίνει ότι με ενόχλησε αυτό που είπε;» ή «Δεν βλέπει ότι είμαι στεναχωρημένη;». Το θέμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο κεφάλι σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί σε κάθε σχέση. Μίλα ανοιχτά για τα συναισθήματά σου και τις ανάγκες σου, χωρίς να περιμένεις να μαντέψει ο άλλος τι σκέφτεσαι. Όσο πιο ξεκάθαρη είσαι, τόσο πιο υγιής θα είναι η σχέση σας.

4. Κάνεις συγκρίσεις με το παρελθόν

Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που όλοι λίγο πολύ έχουμε κάνει. Μπορεί να συγκρίνεις τον τωρινό σου σύντροφο με κάποιον πρώην ή να τον κρίνεις βάση της «τέλειας» σχέσης κάποιου άλλου. Αυτό όχι μόνο βλάπτει τη δική σου σχέση, αλλά είναι και άδικο για τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Καμία σχέση δεν είναι ίδια, και αυτό που βλέπεις στους άλλους μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια. Εστίασε στη δική σου σχέση και δούλεψε πάνω σε αυτή, χωρίς να σκέφτεσαι το παρελθόν ή τι κάνουν οι άλλοι.

5. Παραβλέπεις τα μικρά πράγματα

Στην αρχή μιας σχέσης, όλα μοιάζουν μαγικά: οι εκπλήξεις, οι μικρές χειρονομίες, τα γλυκά λόγια. Με τον καιρό, όμως, αυτά τα «μικρά πράγματα» μπορεί να τα θεωρήσουμε δεδομένα. Η αλήθεια είναι πως οι μικρές κινήσεις καθημερινής αγάπης είναι αυτές που κρατούν μια σχέση ζωντανή και δυνατή. Μην παραμελείς να δείχνεις την αγάπη σου μέσα από πράξεις, ακόμη κι αν είναι κάτι τόσο απλό όσο ένα μήνυμα μέσα στη μέρα ή μια αγκαλιά μετά από μια κουραστική μέρα.

Οι σχέσεις είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης και εξέλιξης. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά το σημαντικό είναι να τα αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αν δεις τον εαυτό σου σε κάποιο από τα παραπάνω σημεία, μην ανησυχείς. Έχεις ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό!

