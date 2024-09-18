Ο Αμερικανός τραγουδιστής, ράπερ, μουσικός και κινηματογραφικός παραγωγός, Φαρέλ Γουίλιαμς, θέλει οι διάσημοι να το «βουλώνουν» όταν πρόκειται να τοποθετούνται για ζητήματα πολιτικής.

«Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Στην πραγματικότητα, ενοχλούμαι μερικές φορές όταν βλέπω διασημότητες να προσπαθούν να μας πουν ποιον πρέπει να ψηφίσουμε», δήλωσε στο «Hollywood Reporter».

«Υπάρχουν διασημότητες που σέβομαι και έχουν άποψη, αλλά γιατί πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους δημόσια; Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που λέει, ‘’Τι στο καλό; Σκάσε. Κανείς δεν σε ρώτησε’’», τόνισε ο ίδιος.

Ο 51χρονος καλλιτέχνης απέφυγε να αποκαλύψει ποιον θα ψηφίσει, αν και ανέφερε χαμογελώντας: «Είμαι σίγουρος ότι δεν θα ψηφίσω ποτέ ακροδεξιά. Νοιάζομαι για τους ανθρώπους μου και νοιάζομαι για τη χώρα, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνέντευξη του Pharrell Williams δημοσιεύτηκε μία ημέρα αφότου η Taylor Swift συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο υποστηρίζοντας την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία. Ενώ η 34χρονη ποπ σταρ είναι αναμφισβήτητα η διασημότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή που υποστηρίζει δημοσίως έναν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 2024, δεν είναι η πρώτη που το κάνει.

Η Ολίβια Ροντρίγκο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιμι Λι Κέρτις, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και πολλοί ακόμη αστέρες του Χόλιγουντ έχουν επίσης εκφράσει την υποστήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις.

Την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024, η Billie Eilish και ο αδελφός της, Finneas, ανακοίνωσαν επίσης ότι ψηφίζουν Κάμαλα, «για να προστατεύσουμε την αναπαραγωγική μας ελευθερία, τον πλανήτη μας και τη δημοκρατία μας», όπως ανέφεραν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.