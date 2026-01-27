Σε ανακοίνωση σχετικά με τα νέα ευρήματα γεωλογικών ερευνών σε Ελλάδα και Καναδά, προχώρησε η Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός.

Στα σημαντικότερα ευρήματα στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα έρευνας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, τα αποτελέσματα της γεωολογικής έρευνας στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και ο εντοπισμός γεωλογικού συστήματος χαλκού-χρυσού, τύπου «Σκαρν», στο Στρατώνι.

Σημαντικά Αποτελέσματα από το Πρόγραμμα Έρευνας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η σημερινή ανακοίνωση της Eldorado Gold, αναφορικά με τα αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρήσεων του 2025 στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός, για ανάδειξη του πλήρους μεταλλευτικού δυναμικού της ΒΑ Χαλκιδικής. Τα ευρήματα στην Ολυμπιάδα, καθώς και ο εντοπισμός του συστήματος Σκαρν στο Στρατώνι ενισχύουν τις θετικές προοπτικές για το μέλλον της επένδυσης, πάντα με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

Θετικά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας στην Ολυμπιάδα

Η Eldorado Gold, ανακοίνωσε την ανακάλυψη μιας νέας, υψηλής περιεκτικότητας περιοχής κοιτασμάτων, αναφερόμενη ως βορειοδυτική ζώνη (NW Zone), στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την υφιστάμενη υποδομή του μεταλλείου. Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν το ισχυρό γεωλογικό δυναμικό στην περιοχή που δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης κοντά στο μεταλλείο.

Επιπρόσθετα, στην Ολυμπιάδα, η εταιρεία επεκτείνει τα κοιτάσματα σε ήδη παραγωγικές περιοχές του Δυτικού Επίπεδου Τομέα (West Flats), έχοντας εντοπίσει πλούσια σε μεταλλοφορία αποθέματα πέρα από τα τρέχοντα όρια (υπάρχοντα Γεωλογικά Αποθέματα), σε απόσταση περίπου 50-70 μέτρων, κάτι που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επέκταση του υπάρχοντος κοιτάσματος.

Εντοπισμός γεωλογικού συστήματος χαλκού-χρυσού, τύπου «Σκαρν», στο Στρατώνι

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένας νέος ερευνητικός στόχος χαλκού - χρυσού, το Σκαρν Στρατωνίου, που βρίσκεται κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου, πλησίον των ιστορικών μεταλλείων Μαδέμ Λάκκου και των Μαύρων Πετρών και εντός της μεταλλευτικής παραχώρησης της Ελληνικός Χρυσός.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των γεωτρήσεων είναι ενθαρρυντικά, καθώς υποδεικνύουν τοπικές περιοχές μεταλλοφορίας και τοπικά αυξημένες περιεκτικότητες χαλκού και χρυσού. Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι πρόκειται ακόμα για μια ανακάλυψη σε αρχικό στάδιο. H γεωλογική έρευνα θα συνεχιστεί με στόχο την καλύτερη κατανόηση και χαρτογράφηση της περιοχής μέσω συγκέντρωσης πρόσθετων γεωλογικών δεδομένων.

