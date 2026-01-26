Επιβλητικό είναι το νέο trailer του πολυαναμενόμενου νέου έπους του οσκαρικού Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ομώνυμο ρόλο. Σε μια κίνηση που έχει εκπλήξει τόσο στον κόσμο της χιπ χοπ όσο και στον κόσμο του κινηματογράφου, ο Τράβις Σκοτ εντάχθηκε επίσημα στο καστ της επερχόμενης επικής ταινίας υποδυόμενος τον ρόλο του αγγελιοφόρου.

Το trailer τοποθετεί τον ράπερ σε ένα συμπόσιο μαζί με τον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ) και τον Μενέλαο (Τζον Μπέρνθαλ). Η συμμετοχή του στην ταινία σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για τον Σκοτ, η προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία του οποίου περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πειραματικά πρότζεκτ όπως το Aggro Drift.

Κατόπιν στο νέο trailer υπάρχει μια μικρή «γεύση» από την άλωση της Τροίας από τους Έλληνες.

H απόφαση του Κρίστοφελ Νόλαν να σκηνοθετήσει την ομηρική Οδύσσεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα... όνειρα των σινεφίλ, καθώς το επικό του στυλ ταιριάζει απόλυτα με το ταξίδι του πολυμήχανου Οδυσσέα.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της υπερπαραγωγής έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026, ενώ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με νέας γενιάς κάμερες IMAX, με τον Νόλαν να χρησιμοποιεί πάνω από 609,6 χιλιόμετρα φιλμ.

Πηγή: skai.gr

